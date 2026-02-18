फ्यूल टैंक एक्स्ट्रा था? पत्नी सुनेत्रा पवार को क्या संदेह है, अजित पवार के प्लेन क्रैश की सीबीआई जांच होने वाली है!

महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की जनता के मन में अजित पवार के प्लेन क्रैश मामले में कई सवाल हैं. क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? अब पत्नी सुनेत्रा पवार ने खुद सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर दी है. आखिर संदेह की वजह क्या है?
महाराष्ट्र के तत्कालीन डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है. 28 जनवरी को वह मुंबई से बारामती के लिए जिस प्लेन में उड़े थे, वह लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हो गया था. उनकी पत्नी और मौजूदा डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की अगुआई में एनसीपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिला है. एनसीपी ने उनसे सीबीआई जांच की मांग की है. मुख्यमंत्री ने आश्वस्त भी किया है कि वह राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) को सीबीआई जांच कराने की सिफारिश करेंगे. ऐसे में सवाल यह है कि जब जांच पहले से चल रही है तो संदेह की वजह क्या है? वो सवाल कौन से हैं जिसके जवाब ढूंढने के लिए सुनेत्रा पवार खुद सीबीआई जांच चाहती हैं.
1. अजित के भतीजे रोहित पवार ने मीडिया को दिखाए प्रजेंटेशन में सवाल उठाया कि आखिरी मिनट में अजित पवार का कार्यक्रम कैसे बदला? उनकी यह यात्रा पहले से तय नहीं थी. अजित दादा को पुणे जाने के लिए 27 जनवरी की शाम को निकलना था. उनका काफिला भी तैयार था. एक बड़े नेता मिलते हैं और वह लेट हो जाते हैं. ऐसे में उन्होंने 28 जनवरी की सुबह निकलने का प्लान बनाया.
2. अगला सवाल यह है कि पायलट क्यों बदला गया था? अजित पवार प्लेन से यात्रा को लेकर काफी सतर्क रहते थे. वह उस दिन एयरपोर्ट समय से पहुंचे थे लेकिन देरी से क्यों उड़े?
क्या प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक था?
3. ममता बनर्जी, संजय राउत समेत कई नेताओं ने प्लेन क्रैश की घटना पर संदेह जताया है. रोहित पवार ने यह भी सवाल किया है कि क्या प्लेन में अतिरिक्त फ्यूल टैंक था? इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जानी चाहिए. क्योंकि यह न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि एक बम की तरफ काम करता है.
ब्लैक बॉक्स इतने कैसे जल गए?
4. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) प्लेन क्रैश की जांच कर रहा है. यह जांच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस के हिसाब से हो रही है. अब पता चला है कि दो ब्लैक बॉक्स भी बुरी तरह से जल गए थे. मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी से सपोर्ट लिया जा रहा है जिससे डेटा हासिल किया जा सके. इससे ही पता चलेगा कि आखिरी मिनटों में क्या हुआ था. सवाल यह है कि हादसे में ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता है. इस मामले में क्या गड़बड़ी हुई? रोहित पवार ने कहा कि अब ब्लैक बॉक्स के डैमेज होने की जो जानकारी सामने आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि पांच दिन पहले मैंने जो अंदाजा लगाया था, वह सच हो रहा है. जो भी हो, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता. दादा का प्लेन क्रैश होना एक्सीडेंट था या मर्डर?
5. NCP ने सीएम को जो लेटर सौंपा है उसमें कई आशंकाओं और अटकलों का जिक्र किया गया है. इसमें कहा गया है कि प्लेन क्रैश पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए.
- आखिरी मिनटों में प्लेन का क्रू क्यों बदला गया?
- प्लेन के भीतर सेफ्टी वॉर्निंग सिस्टम क्या ठीक था?
- किसी भी तरह का डिस्ट्रेस कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ, जबकि प्लेन लैंड करने जा रहा था.
- इस मामले की जांच में फॉरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक और उच्च तकनीकी जांच की जरूरत है
- क्या क्रू मेंबर फिट थे?
- क्या प्लेन का मेंटेनेंस नियम के मुताबिक था?
