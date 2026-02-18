Advertisement
trendingNow13114050
Hindi Newsदेशफ्यूल टैंक एक्स्ट्रा था? पत्नी सुनेत्रा पवार को क्या संदेह है, अजित पवार के प्लेन क्रैश की सीबीआई जांच होने वाली है!

फ्यूल टैंक एक्स्ट्रा था? पत्नी सुनेत्रा पवार को क्या संदेह है, अजित पवार के प्लेन क्रैश की सीबीआई जांच होने वाली है!

महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की जनता के मन में अजित पवार के प्लेन क्रैश मामले में कई सवाल हैं. क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? अब पत्नी सुनेत्रा पवार ने खुद सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर दी है. आखिर संदेह की वजह क्या है?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 18, 2026, 03:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फ्यूल टैंक एक्स्ट्रा था? पत्नी सुनेत्रा पवार को क्या संदेह है, अजित पवार के प्लेन क्रैश की सीबीआई जांच होने वाली है!

महाराष्ट्र के तत्कालीन डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है. 28 जनवरी को वह मुंबई से बारामती के लिए जिस प्लेन में उड़े थे, वह लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हो गया था. उनकी पत्नी और मौजूदा डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की अगुआई में एनसीपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिला है. एनसीपी ने उनसे सीबीआई जांच की मांग की है. मुख्यमंत्री ने आश्वस्त भी किया है कि वह राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) को सीबीआई जांच कराने की सिफारिश करेंगे. ऐसे में सवाल यह है कि जब जांच पहले से चल रही है तो संदेह की वजह क्या है? वो सवाल कौन से हैं जिसके जवाब ढूंढने के लिए सुनेत्रा पवार खुद सीबीआई जांच चाहती हैं. 

1. अजित के भतीजे रोहित पवार ने मीडिया को दिखाए प्रजेंटेशन में सवाल उठाया कि आखिरी मिनट में अजित पवार का कार्यक्रम कैसे बदला? उनकी यह यात्रा पहले से तय नहीं थी. अजित दादा को पुणे जाने के लिए 27 जनवरी की शाम को निकलना था. उनका काफिला भी तैयार था. एक बड़े नेता मिलते हैं और वह लेट हो जाते हैं. ऐसे में उन्होंने 28 जनवरी की सुबह निकलने का प्लान बनाया.

2. अगला सवाल यह है कि पायलट क्यों बदला गया था? अजित पवार प्लेन से यात्रा को लेकर काफी सतर्क रहते थे. वह उस दिन एयरपोर्ट समय से पहुंचे थे लेकिन देरी से क्यों उड़े? 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक था?

3. ममता बनर्जी, संजय राउत समेत कई नेताओं ने प्लेन क्रैश की घटना पर संदेह जताया है. रोहित पवार ने यह भी सवाल किया है कि क्या प्लेन में अतिरिक्त फ्यूल टैंक था? इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जानी चाहिए. क्योंकि यह न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि एक बम की तरफ काम करता है. 

ब्लैक बॉक्स इतने कैसे जल गए?

4. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) प्लेन क्रैश की जांच कर रहा है. यह जांच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस के हिसाब से हो रही है. अब पता चला है कि दो ब्लैक बॉक्स भी बुरी तरह से जल गए थे. मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी से सपोर्ट लिया जा रहा है जिससे डेटा हासिल किया जा सके. इससे ही पता चलेगा कि आखिरी मिनटों में क्या हुआ था. सवाल यह है कि हादसे में ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता है. इस मामले में क्या गड़बड़ी हुई? fallbackरोहित पवार ने कहा कि अब ब्लैक बॉक्स के डैमेज होने की जो जानकारी सामने आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि पांच दिन पहले मैंने जो अंदाजा लगाया था, वह सच हो रहा है. जो भी हो, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता. दादा का प्लेन क्रैश होना एक्सीडेंट था या मर्डर?

5. NCP ने सीएम को जो लेटर सौंपा है उसमें कई आशंकाओं और अटकलों का जिक्र किया गया है. इसमें कहा गया है कि प्लेन क्रैश पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए. 
- आखिरी मिनटों में प्लेन का क्रू क्यों बदला गया?
- प्लेन के भीतर सेफ्टी वॉर्निंग सिस्टम क्या ठीक था?
- किसी भी तरह का डिस्ट्रेस कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ, जबकि प्लेन लैंड करने जा रहा था. 
- इस मामले की जांच में फॉरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक और उच्च तकनीकी जांच की जरूरत है
- क्या क्रू मेंबर फिट थे?
- क्या प्लेन का मेंटेनेंस नियम के मुताबिक था?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

ajit pawar plane crash

Trending news

अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
Sanjay Raut
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
india ai impact summit 2026
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा