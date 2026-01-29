प्लेन क्रैश की खबर मिलते ही अजित पवार के घर में टीवी केबल क्यों काटी गई? रुला देगी कहानी

28 जनवरी को सुबह-सुबह अजित पवार मुंबई वाले घर से निकले थे. पौने 9 बजे के करीब उनका प्लेन बारामती में क्रैश हो गया. कुछ ही मिनटों में सारे न्यूज चैनलों पर खबर फ्लैश होने लगी. वीडियो और तस्वीरें भी आ गईं. पूरा देश सन्न था. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बंगले में मैनेजर संपत धायगुडे मौजूद थे. अनहोनी की आशंका हुई तो वह फौरन भागे. दरअसल, अजित दादा की मां आशा ताई उस समय टीवी देख रही थी. फौरन घर में टीवी केबल काट दिया गया. आशा ताई का मोबाइल फोन भी फ्लाइट मोड में डाल दिया गया जिससे किसी भी तरह से उन्हें अभी अजित दादा के निधन की खबर न मिले.

दरअसल, घटना के समय आशा ताई बारामती फॉर्महाउस में मौजूद थीं और टीवी देख रही थीं. फार्महाउस के मैनेजर संपत ने बाद में मीडिया को बताया कि आशा ताई को कुछ अहसास हुआ. उन्होंने पूछा कि क्या दादा का एक्सीडेंट हुआ है? इसके बाद मैनेजर ने दौड़ लगा दी. मां को अपने बेटे की मौत की खबर तुरंत न मिले, इसके लिए उनके पास तक सूचना पहुंचने से रोकनी थी.

उन्होंने फौरन घर का टीवी केबल काट दिया. आशा ताई के मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पर कर दिया गया जिससे कोई फोन न कर सके. इसके बाद मैनेजर और बाकी स्टाफ उनसे कहते रहे कि ना- ना, कुछ नहीं हुआ है. कुछ भी गंभीर नहीं है.

आशा ताई को समझाते रहे लेकिन...

हालांकि मां तो मां होती है. वह बेटे से मिलने की जिद करने लगीं. मैनेजर संपत ने कहा कि पहले ऐसा लगा कि चोट आई है फिर टीवी पर खबर आने लगी कि दादा को बारामती अस्पताल ले जाया जा रहा है. आशा ताई ने कहा कि मुझे दादा से मिलना है. हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ भी गंभीर नहीं है. आशा ताई नहीं मानीं, वह खुद जाने लगीं तब न चाहते हुए उन्हें बारामती बंगले में ले आया गया.

मैनेजर ने बताया कि चार दिन पहले ही अजित दादा अपनी मां से मिलने फार्महाउस आए थे. शनिवार को सुबह साढ़े सात बजे वह आए थे और करीब 15 मिनट तक अपनी मां से बातचीत की. उसके बाद सभी फार्म वर्करों से कुछ बात की. स्टाफ से नए पेड़ लगाने को बोले फिर अगले कार्यक्रम के लिए निकल गए.

जब परिवार में राजनीतिक कारणों से फूट पड़ी तो अजित पवार ने अपनी मां के बारे में कहा था कि वह मेरे साथ कल भी थीं, आज भी हैं और कल भी रहेंगी.

