Advertisement
trendingNow13089333
Hindi Newsदेशधू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान; चश्मदीद ने क्या बताया?

धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान; चश्मदीद ने क्या बताया?

बुधवार को बारामाती में लैंडिग के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस विमान क्रैश में उनकी दुखद मौत हो गई, इस विमान में सवार अन्य चार लोगों की भी मौत हो गई. मामले की जांच DGCA और AAIB ने शुरू कर दी है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 28, 2026, 03:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान; चश्मदीद ने क्या बताया?

Ajit Pawar Death: बुधवार को महाराष्ट्र से एक बुरी खबर सामने आई. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, लैंडिग के दौरान विमान क्रैश हो गया और इसमें भीषण आग लग गई. डिप्टी सीएम अजित पवार के अलावा विमान में 4 अन्य लोग भी सवार थे, जिसकी इस दुखद हादसे में मौत हो गई. अजित पवार महाराष्ट्र के बारामती दौरे पर थे, यहां आज उन्हें चार रैलियों में हिस्सा लेना था. चार्टर विमान मुंबई से बारामती जा रहा था, तभी सुबह 8:45 बजे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस बीच जानकारी आई है कि इस हादसे के बाद अजित पवार के शव की पहचान उनकी  घड़ी और कपड़ों से हुई. स्थानीय निवासियों ने इस बात की पुष्टि की है. 

इस विमान हादसे के तुरंत बाद वहां पर स्थानीय लोग पहुंचे, जो आग बुझाने और सवार लोगों को बचाने की कोशिश में लग गए. हालांकि, ये हादसा इतना भयानक था कि आग पर काबू पाना संभव नहीं हो सका. स्थानीय निवासी तो पहले किसी भी शव की पहचान नहीं कर सके, लेकिन बाद में पवार की पहचान उनकी घड़ी से हुई. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, अजित पवार अक्सर काले डायल वाली चांदी की घड़ी पहने हुए नजर आते थे. हालांकि, आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उन्होंने आज अपनी घड़ी पहनी थी या नहीं. 
 
शवों की पहचान के लिए पहुंची फॉरेंसिक टीम 

उल्लेखनीय है कि इस विमान हादसे में मारे गए अन्य लोगों के शवों को निकालने और उनकी पहचान करने में सहायता करने के लिए फोरेंसिक टीमों को बुलाया गया. अधिकारियों का कहना है कि मृतकों के शवों को मानक प्रोटोकॉल के अनुसार आगे की जांच के लिए भेज दिया गया है. वहीं, इस हादसे पर एक चश्मदीद ने बड़ा दावा किया है. स्थानीय निवासी ने बताया कि हम लोग यहीं रहते हैं और हमारे पीछे एक हवाई पट्टी है. हमने देखा कि एक विमान वहां आया, लेकिन लैंड नहीं किया. विमान वहां से आगे गया और फिर कुछ समय बाद वापस मुड़ा और लैंड करने की कोशिश की. हालांकि, विमान फिर रनवे से ठीक पहले ही दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया. इस हादसे के बाद हमने अपने परिचितों को इसकी जानकारी दी और बाद में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता बनर्जी ने कहा- हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जांच को मानेंगे

स्थानीय निवासियों ने आग बुझाने की कोशिश की 

स्थानीय निवासी ने दावा किया है कि उन लोगों ने पहले आग बुझाने की कोशिश की. 15 मिनट बाद ही आग पर काबू पा लिया गया. घटनास्थल पर एक शव पड़ा था, पहले हम उसकी पहचान नहीं कर सके, लेकिन बाद में हाथ में किसी चीज की मदद से पता चला कि वह दादा (अजित पवार) का शव था.

कब हुआ हादसा 

गौरतलब है कि लीयरजेट 45 विमान ने मुंबई के जीए टर्मिनल से सुबह 8:10 बजे उड़ान भरी थी. हालांकि, बारामती हवाई अड्डे के रनवे पर पहुंचने पर ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई.  इस हादसे की जांच की शुरू कर दी है. इस हादसे के बाद महाराष्ट्र में तीन दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है. सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा. 

यह भी पढ़ें: अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Ajit Pawar Deatajit pawar plane crash

Trending news

अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
ajit pawar death
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
Gujarat news
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
Ajit Pawar
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
Nipah Virus
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
supriya Sule
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
President Droupadi Murmu
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
ajit pawar death
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
अजित पवार 'दादा' कभी नहीं हुए सत्ता से बाहर, चाचा की छाया से निकलकर बनाई खास पहचान
ajit pawar death
अजित पवार 'दादा' कभी नहीं हुए सत्ता से बाहर, चाचा की छाया से निकलकर बनाई खास पहचान
Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
ajit pawar death
Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
पहली बार लैंडिंग कैंसल, मेडे कॉल नहीं...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह!
ajit pawar death
पहली बार लैंडिंग कैंसल, मेडे कॉल नहीं...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह!