पहली बार लैंडिंग कैंसिल, दूसरी बार बड़ा घुमाव लिया... अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली शुरुआती वजह

डिप्टी सीएम अजित पवार को लेकर जा रहे प्लेन के पायलट ने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की थी जब वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. प्रत्यदर्शियों ने बताया है कि प्लेन गिरते ही आग लग गई और 3 से 4 बार धमाके सुने गए. अब सूत्रों के हवाले से प्लेन क्रैश की शुरुआती वजह भी पता चल रही है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 28, 2026, 12:40 PM IST
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन किन परिस्थितियों में क्रैश हुआ? इसको लेकर शुरुआती जानकारी सामने आई है. Zee न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने की पहली वजह पुणे जिले और बारामती के आसपास काफी ज्यादा कोहरा हो सकता है. कोहरे के कारण एयरक्राफ्ट अपनी दिशा में नहीं जा पाया और पहाड़ी इलाके से गुजरते समय क्रैश हो गया होगा.

सूत्रों के मुताबिक प्राइवेट VSR कंपनी का एयरक्राफ्ट सीधे रनवे पर उतरने के बजाय एक बड़ा घुमाव (loop/arc) लेकर दोबारा अलाइन करने की कोशिश कर रहा था. इससे साफ है कि पायलट पहली बार लैंडिंग कैंसल (aborted approach) कर चुके थे. इसके बाद विमान को दोबारा रनवे की दिशा में लाने की कोशिश की गई. पहली लैंडिंग नहीं होने के बाद दोबारा एक लंबा घुमाव लेकर लैंडिंग की कोशिश की गई थी. हालांकि यह सफल नहीं हो पाई. 

प्लेन में अजित दादा पवार के अलावा मुंबई PSO HC विदीप जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन शांभवी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली थे. मुंबई से यह प्लेन 08.10 बजे टेक ऑफ हुआ था और बारामती में 08.50 बजे क्रैश हो गया.

आधिकारिक रूप से हादसे की वजह जानने के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने काम शुरू कर दिया है. पुणे ग्रामीण पुलिस इसमें सहयोगी करेगी. फ्लाइट को ट्रैक करने वाली एजेंसी फ्लाइट राडार 24 के मुताबिक प्लेन मुंबई से उड़ा था और बारामती एयरपोर्ट पर दूसरी बार अप्रोच कर रहा था जब क्रैश हो गया.

रनवे से 4 किमी दूर क्रैश

कोई भी जहाज जब टेक ऑफ करता है तो प्लेन के साथ-साथ पायलट के ठीक होने की जांच की जाती है. यही एसओपी है. कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आगे की तरफ प्लेन गिरने की वजह विजिबिलिटी हो सकती है. रनवे पास में था और पायलट ने रनवे देखकर ही लैंड करने की कोशिश की होगी. यह प्लेन 6 सीटर था और डबल इंजन वाला था. रनवे से 4 किमी दूर प्लेन क्रैश हो गया. इस प्लेन का केवल पिछला हिस्सा ही बचा है. ब्लैक बॉक्स से हादसे की वजह पता चल सकेगी. 

डिप्टी सीएम उड़ रहे थे तो क्या था प्रोटोकॉल?

एविएशन एक्सपर्ट यूके देबनाथ ने ज़ी न्यूज से बातचीत में बताया कि जब डिप्टी सीएम जैसे वीआईपी को लेकर प्लेन उड़ता है, चार्टर्ड प्लेन उड़ता है तो जो चार्टर कंपनी अपना बेस्ट पायलट, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट क्रू को तैनात करती है. डीजीसीए रूल्स भी बहुत क्लियर हैं- फर्स्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन क्या-क्या करने हैं? इसमें इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम, लैंडिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल... लैंडिंग में मदद करने वाली चीजों की टेस्टिंग की जाती है. इस तरह के प्लेन में चूंकि डिप्टी सीएम थे तो वह टेक ऑफ तभी करता है जब डेस्टिनेशन एयरपोर्ट (बारामती) से यह रिपोर्ट नहीं आ जाती मोबाइल या लैंडलाइन पर कि डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर सारे लैंडिंग एड्स काम कर रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, राडार और विजिबिलिटी दुरुस्त है. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

