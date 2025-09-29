'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने एक बार फिर अपने चाचा और राकांपा (सपा) प्रमुख शरद पवार की तारीफ की है. शरद पवार के काम को अद्वितीय बताते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने रविवार को कहा कि हालांकि वह खुद को बारामती से सर्वश्रेष्ठ विधायक मानते हैं लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी तुलना अपने चाचा से नहीं की क्योंकि 'साहेब' की भी राष्ट्रीय भूमिका थी. उन्होंने बारामती सहकारी बैंक की वार्षिक आम बैठक में कहा कि जब मैं 1991 में विधायक बना तो मुझे पता था कि मेरे काम की तुलना साहेब के काम से की जाएगी. उनकी कार्यशैली बेजोड़ है. अजित पवार ने कहा कि मैं अक्सर कहता हूं कि बारामती को मेरे जैसा विधायक कभी नहीं मिलेगा जो सुबह 6 बजे से काम शुरू कर देता है. हालांकि, इसका मतलब पूर्व विधायक (शरद पवार) की आलोचना करना नहीं है क्योंकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा थीं.

गुंडों पर बरसे अजित पवार

इससे पहले बारामती कृषि उपज मंडी समिति के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि रात में मंडी में शराब पीते और धारदार हथियार लहराते कथित गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. अजित ने कहा कि पुलिस को उनके खिलाफ मामले दर्ज करने चाहिए और जब उनके खिलाफ चार मामले दर्ज हो जाएं तो मकोका के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े हों. उन्होंने आगे कहा कि इस तरह का आपराधिक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.