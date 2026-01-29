अंतिम समय भी वो साये की तरह अजित पवार के साथ थे, मासूम बच्चे ने दी मुखाग्नि तो रो पड़े लोग

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित दादा पवार पंचतत्व में विलीन हो गए हैं. आज दोपहर 12 बजे के करीब उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. इससे कुछ घंटे पहले ही अजित परिवार के साथ साये की तरह रहने वाले उनके अंगरक्षक को विदाई दी गई. हां, अजित के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) विदीप दिलीप जाधव भी उस प्लेन में बगल में बैठे थे. सतारा में उनके पैतृक गांव में रातभर माहौल गमगीन रहा. जब अंतिम संस्कार का समय आया तो हर कोई रो पड़ा. वो मंजर देखकर लोगों के मुंह से यही निकला- भगवान, यह दिन किसी बच्चे को न दिखाएं.

विदीप जाधव के छोटे बेटे ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया निभाई. वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोग सन्न रह गए. छोटे से बच्चे के सिर से पिता का साया हट चुका है. वह अंतिम संस्कार की रस्म निभा रहा था. पिता की चिता की परिक्रमा करते समय उसके पैर कांप रहे थे. परिवार के ही एक व्यक्ति बच्चे को सहारा देने के लिए साथ चल रहे थे. पुलिसकर्मियों ने पूरे सम्मान के साथ अपने साथी को अंतिम विदाई दी.

#WATCH | Maharashtra: The last rites of Vidip Dilip Jadhav, the personal security officer (PSO) of Deputy CM Ajit Pawar, were performed by his family in their native village in Satara last night. His young son performed the last rites. Add Zee News as a Preferred Source Jadhav was also on board the ill-fated… pic.twitter.com/X3BHTddLZO — ANI (@ANI) January 29, 2026

चारों तरफ लोग जमीन पर खामोश बैठे हृदयविदारक दृश्य को देख रहे थे. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा है कि शायद उस बच्चे को समझ में भी न आ रहा हो कि उसे क्या करना पड़ रहा है. उसके पिता कहां चले गए. सुबह वह घर से रोज की तरह ड्यूटी पर जाने के लिए निकले थे लेकिन रात में उनका पार्थिव शरीर घर लौटा.

आखिरी तस्वीर में अजित के बगल में दिखे

जाधव वही हैं जो अजित पवार की आखिरी तस्वीर में उनकी बाईं तरफ बैठे दिखते हैं. यह तस्वीर बारामती प्लेन क्रैश के बाद सामने आई थी. जाधव मुंबई पुलिस में 2009 बैच के हेड कॉन्स्टेबल थे. वह डिप्टी सीएम के पीएसओ के तौर पर काम कर रहे थे. उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटी और एक बेटा है. पड़ोसियों ने बताया है कि जाधव बेहद मिलनसार, विनम्र और जमीन से जुड़े व्यक्ति थे. वह पवार के बेहद करीब होने के बावजूद कभी दिखावा नहीं करते थे.

डिप्टी सीएम अजित पवार थे प्लेन में फिर भी पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?

28 जनवरी को क्रैश हुए इस प्लेन में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई थी. कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन शांभवी पाठक के साथ फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की भी दुखद मौत हो गई.

