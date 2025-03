'जरूरी नहीं कि सरकार जो भी वादे करे वो...', अजित पवार के बयान से क्यों गरमाई महाराष्ट्र की सिसायत?

Ajit Pawar: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार अपने एक बयान से विवादों में घिर गए हैं. उन्होंने शुक्रवार 28 मार्च 2025 को पुणे के बारामती इलाके में एक कार्यक्रम के दौरान किसानों को 31 मार्च तक फसल चुकाने के लिए कहा. इसके अलावा उन्होंने कई योजनाओं से सरकार पर बढ़ रहे बोझ को लेकर बातचीत की. पवार के ये बयान विवादों में बदल चुके हैं, जिसका बचाव उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से चुनावी घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा.

'31 मार्च तक चुका दें लोन...'

अजित पवार ने अपने बयान में कहा,' 28 मार्च को मैं इस कार्यक्रम के जरिए महाराष्ट्र के लोगों को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहता हूं कि वे 31 मार्च तक अपने फसल लोन चुका दें. चुनाव के दौरान किए गए वादे हमेशा सीधे तौर पर काम में नहीं आते. वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में फैसले लिए जाएंगे, हालांकि अभी और अगले साल भी लिए गए लोन को चुकाना होगा. सकारात्मक बात यह है कि जीरो प्रतिशत इंटरेस्ट पर लोन लेने की व्यवस्था की गई है.'

Baramati, Pune: Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar says, "Whether it’s Maharashtra CM Devendra Fadnavis or Deputy CM Eknath Shinde, the focus remains on working for the welfare of the people. Recently, many citizens raised concerns about the election manifesto’s promise of loan… pic.twitter.com/VPBjY3iZPo

