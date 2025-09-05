 '...तो इसमें गलत क्या है?', अवैध खनन पर महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव
Advertisement
trendingNow12909906
Hindi Newsदेश

'...तो इसमें गलत क्या है?', अवैध खनन पर महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव

Maharashtra News: महाराष्ट्र के सोलापुर में अवैध मिट्टी उत्खनन रोकने को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक महिला आईपीएस अफसर पर दवाब बनाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 05, 2025, 03:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'...तो इसमें गलत क्या है?', अवैध खनन पर महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव

Ajit Pawar Viral Audio: महाराष्ट्र के सोलापुर में अवैध मिट्टी उत्खनन रोकने को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक महिला आईपीएस अफसर पर दवाब बनाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद सियासत गरमा गई, लेकिन अब एनसीपी सांसद सुनील तटकरे ने पवार का बचाव किया है.  सुनील तटकरे ने कहा कि अगर उपमुख्यमंत्री किसी अफसर को किसी सार्वजनिक काम के लिए फोन करते हैं तो इसमें गलत क्या है? जनता दरबार में भी मंत्री सीधे अफसरों को बुलाते हैं. तटकरे ने कहा कि वह अजित पवार को 40 साल से जानते हैं. उनका स्वभाव थोड़ा सख्त है और वे अक्सर ऊंची आवाज में बात करते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने महिला अफसरक को धमकाया.

क्या है पूरा मामला?

दअसल, 4 सितंबर को एनसीपी नेता डिप्टी सीएम अजित पवार और सूबे की एक लेडी IPS अफसर के साथ फोन पर तीखी बहस हुई थी,  जिसका वीडियो वायरल हो गया. बहस के दौरान अजित पवार ने कहा कि, 'मैं डिप्टी सीएम बोल रहा हूं, एक्शन रोको, तुमपर एक्शन लूं क्या?, इतनी डेरिंग है तुम में?'

ये बातचीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार और डीएसपी अंजलि कृष्णा के बीच हो रही थी. हालांकि, सोलापुर में करमाला की डीएसपी ने सोलापुर में करमाला की अजित पवार को नहीं पहचाना. इसी दौरान गुस्साए अजित पवार ने अफसर को फटकार लगा दी थी.

'तुम पर एक्शन लूं क्या?' 

यह पूरा मामला सोलापुर के कुर्डू गांव में सड़क निर्माण के लिए अवैध मुरुम (बजरी-रोड़ी) उत्खनन की शिकायत को लेकर है, जब डीएसपी अंजली कृष्णा कार्रवाई करने वहां पहुंची तो स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच तीखी बहस हो गई. तभी, मौके पर मौजूद NCP के एक वर्कर ने सीधे सूबे के डिप्टी सीएम अजित पवार को कॉल लगाकर डीएसपी अंजलि कृष्णा को फोन थमा दिया. लेकिन, महिला अफसर उस वक्त डिप्टी सीम अजित पवार की आवाज नहीं पहचान पाईं. इसके बाद अजित पवार ने अपनी पहचान बताई और एक्शन रोकने के लिए कहा. वहीं,  डीएसपी साहिबा ने डिप्टी सीएम अजित पवार को कहा आप मेरे नंबर पर फोन कीजिए! ये सनते ही डिप्टी सीएम भड़क गए, और गुस्से में कहा 'काम रोको, तुम पर एक्शन लूं क्या? इतनी डेरिंग है तुम में!, आप अपना नम्बर दो, वीडियो कॉल करता  हूं, तब तो पहचानोगी ना ?' इसके बाद अजित पवार ने महिला IPS अफसर से वीडियो कॉल पर बात की और कार्रवाई को रोकने के लिए कहा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Ajit Pawar

Trending news

कांग्रेस नेता की पिटाई के CCTV से केरल में बवाल, शशि थरूर ने उठाये सवाल
#Congress
कांग्रेस नेता की पिटाई के CCTV से केरल में बवाल, शशि थरूर ने उठाये सवाल
'...तो इसमें गलत क्या है?', महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव
Ajit Pawar
'...तो इसमें गलत क्या है?', महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव
पोते की कस्टडी का दादी को अधिकार नहीं... हाई कोर्ट का यह फैसला आपको जानना चाहिए
Bombay High Court News
पोते की कस्टडी का दादी को अधिकार नहीं... हाई कोर्ट का यह फैसला आपको जानना चाहिए
JK में 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई ऐतिहासिक रिपोर्ट!
opration sindoor
JK में 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई ऐतिहासिक रिपोर्ट!
'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना ने क्यों की मोहन भागवत की तारीफ?
Mohan Bhagwat statement
'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना ने क्यों की मोहन भागवत की तारीफ?
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
mumbai
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
;