'...तो इसमें गलत क्या है?', अवैध खनन पर महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव

Maharashtra News: महाराष्ट्र के सोलापुर में अवैध मिट्टी उत्खनन रोकने को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक महिला आईपीएस अफसर पर दवाब बनाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
Ajit Pawar Viral Audio: महाराष्ट्र के सोलापुर में अवैध मिट्टी उत्खनन रोकने को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक महिला आईपीएस अफसर पर दवाब बनाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद सियासत गरमा गई, लेकिन अब एनसीपी सांसद सुनील तटकरे ने पवार का बचाव किया है. सुनील तटकरे ने कहा कि अगर उपमुख्यमंत्री किसी अफसर को किसी सार्वजनिक काम के लिए फोन करते हैं तो इसमें गलत क्या है? जनता दरबार में भी मंत्री सीधे अफसरों को बुलाते हैं. तटकरे ने कहा कि वह अजित पवार को 40 साल से जानते हैं. उनका स्वभाव थोड़ा सख्त है और वे अक्सर ऊंची आवाज में बात करते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने महिला अफसरक को धमकाया.
Mumbai | On a viral video claiming that Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar allegedly pressurised a woman IPS officer to halt action against illegal soil excavation in Solapur, NCP MP Sunil Tatkare says, "...What is wrong when a DCM is calling an officer for a common public work?… pic.twitter.com/lcPf2p8JWD
— ANI (@ANI) September 5, 2025
दअसल, 4 सितंबर को एनसीपी नेता डिप्टी सीएम अजित पवार और सूबे की एक लेडी IPS अफसर के साथ फोन पर तीखी बहस हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया. बहस के दौरान अजित पवार ने कहा कि, 'मैं डिप्टी सीएम बोल रहा हूं, एक्शन रोको, तुमपर एक्शन लूं क्या?, इतनी डेरिंग है तुम में?'
ये बातचीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार और डीएसपी अंजलि कृष्णा के बीच हो रही थी. हालांकि, सोलापुर में करमाला की डीएसपी ने सोलापुर में करमाला की अजित पवार को नहीं पहचाना. इसी दौरान गुस्साए अजित पवार ने अफसर को फटकार लगा दी थी.
यह पूरा मामला सोलापुर के कुर्डू गांव में सड़क निर्माण के लिए अवैध मुरुम (बजरी-रोड़ी) उत्खनन की शिकायत को लेकर है, जब डीएसपी अंजली कृष्णा कार्रवाई करने वहां पहुंची तो स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच तीखी बहस हो गई. तभी, मौके पर मौजूद NCP के एक वर्कर ने सीधे सूबे के डिप्टी सीएम अजित पवार को कॉल लगाकर डीएसपी अंजलि कृष्णा को फोन थमा दिया. लेकिन, महिला अफसर उस वक्त डिप्टी सीम अजित पवार की आवाज नहीं पहचान पाईं. इसके बाद अजित पवार ने अपनी पहचान बताई और एक्शन रोकने के लिए कहा. वहीं, डीएसपी साहिबा ने डिप्टी सीएम अजित पवार को कहा आप मेरे नंबर पर फोन कीजिए! ये सनते ही डिप्टी सीएम भड़क गए, और गुस्से में कहा 'काम रोको, तुम पर एक्शन लूं क्या? इतनी डेरिंग है तुम में!, आप अपना नम्बर दो, वीडियो कॉल करता हूं, तब तो पहचानोगी ना ?' इसके बाद अजित पवार ने महिला IPS अफसर से वीडियो कॉल पर बात की और कार्रवाई को रोकने के लिए कहा.
