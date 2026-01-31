मां महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम, क्या राज्यसभा जाएंगे पार्थ पवार, बेटों के करियर को लेकर क्या है NCP का सियासी ब्लूप्रिंट?

Sunetra Pawar Parth Pawar Jai Pawar: अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार शपथ ग्रहण के बाद महाराष्ट्र की पहली महिला उप-मुख्यमंत्री बन गईं. इस दौरान उनके छोटे बेटे जय पवार के अलावा पवार फैमिली का कोई और सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचा. सुनेत्रा के बड़े सुपुत्र पार्थ पवार बारामती में रहे, क्योंकि दुख की इस घड़ी में लोग उनसे मिलने आ रहे हैं. महाराष्ट्र की सियासत में सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनते ही NCP का वर्तमान नेतृत्व स्पष्ट तौर पर सामने आया है. क्या अजित दादा के बेटे एनसीपी की सक्रिय राजनीति में आएंगे, ऐसे सवाल मुंबई से बारामती तक फिजाओं में तैर रहे हैं.

अंदरखाने क्या चल रहा?

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के बाद जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं. ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि अजित दादा पवार के दोनों बेटे सक्रिय रूप में पॉलिटिकली एक्टिव हो सकते हैं, ऐसी अटकलों का आधार क्या है, आइए जानते हैं.

एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा विधायक चाहते है की सुनेत्रा पावर ही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने. वहीं इससे पहले विधायक दल की बैठक में MLAs की राय और मौजूदा हालात को देखते हुए, ग्रुप लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद सुनेत्रा पवार को देने का फैसला हुआ था.

एनसीपी का भविष्य

अजित पवार के निधन से पहले ही एनसीपी के दोनों धड़ों में आ रही गरमाहाट दिखने जैसे संकेतों के बावजूद, दोनों खेमे आज सुनेत्रा के शपथ ग्रहण के समय भी पब्लिक में दूरी बनाए हुए हैं. शरद पवार के परिवार या पार्टी का कोई भी सदस्य विधानसभा नहीं पहुंचा. इससे पहले छगन भुजबल ने कहा, 'मर्जर के बारे में मैंने कोई बात नहीं सुनी, इसलिए इस बारे कुछ नहीं कहना चाहता. डिप्टी सीएम पद और पार्टी अध्यक्ष पद की नियुक्ति किसी भी दूसरे मुद्दे से ज्यादा जरूरी थी. उस पर काम हुआ. दादा के मन में क्या था, वो लोकल लेवल पर बात करेंगे. पार्थ, शरद पवार साहेब से बात करने जा रहे हैं. मर्जर के समय क्या बात होगी, होगा या नहीं होगा या फिर NDA में शामिल होना है या नहीं होना है, इस पर आगे बात होगी'.

शनिवार को शरद पवार ने कहा, 'उन्हें सुनेत्रा के डिप्टी CM बनने के बारे में पता नहीं था, इसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली. ये उनका मामला था. हम अलग हैं और महायुति सरकार के फैसलों से दूर हैं'.

पार्थ पवार-जय पवार दोनों मैदान में?

अजित दादा के बड़े बेटे पार्थ ने 2019 का लोकसभा चुनाव मावल सीट से लड़ा था. चुनाव हारने के बावजूद पार्थ पवार, एनसीपी से सक्रिय रूप से जुड़े रहे. हालांकि एनसीपी में वो किसी बड़े पद पर नहीं हैं, फिर भी उन्हें पार्टी के कई कार्यक्रमों में एक्टिव भूमिका में देखा गया. यूके से ग्रेजुएट पार्थ विधानसभा चुनाव प्रचार और स्थापना दिवस जैसे अन्य कार्यक्रमों में अपने परिजनों के साथ देखे गए हैं. दावा किया जा रहा है कि वो सक्रिय भूमिका में आ सकते हैं. वो मां सुनेत्रा की जगह राज्यसभा जा सकते हैं या पार्टी में कोई बड़ी भूमिका संभाल सकते हैं. ऐसे कयासों की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए ये बातें अटकलों से बढ़कर और कुछ नहीं है.

शनिवार को, अजित के बड़े बेटे पार्थ पवार, बारामती में शरद पवार के घर पर करीब डेढ़ घंटे रुके. इसके बाद परिवार के राजनीतिक भविष्य की अटकलों में तेजी आई. जिसमें एक ओर पार्थ और उनके भाई जय को बारामती में अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए तैयार करने की खबरें चल रही हैं. दूसरी ओर रोहित पवार, जो 2023 के पार्टी के बंटवारे के दौरान शरद पवार के प्रति वफादार रहे, वो भी एक बड़ी भूमिका में उतरने को तैयार दिख रहे हैं. शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले, सांसद हैं, वो दादा के अंतिम संस्कार में पारिवारिक कामकाज करती दिखीं.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य शरद पवार 85 साल के हो चुके हैं. उन्होंने 2026 के आखिर तक रिटायरमेंट लेने के संकेत दिए थे. अजित पवार के निधन के बाद वो अपने परिवार को गाइड करने के लिए अपना रिटायरमेंट प्लान डिले कर सकते हैं. इससे पहले जब सुप्रिया सूले और अजित पवार ने अजित के 'घड़ी' निशान के तहत एक साथ प्रचार किया, तो इसके सीधे मायने निकाले जा रहे थे कि आखिरकार पार्टी एक हो सकती है. दूसरी कुछ अटकलों में सुप्रिया को पीएम मोदी की केंद्र सरकार में जगह मिलने की खबरें तैर रही थीं, हालांकि इसमें से कुछ भी अभी पक्का यानी फाइनल नहीं हुआ है. यानी अभी पॉलिटिक्स के पावरफुल पवार परिवार में कौन सा सदस्य किस भूमिका में होगा ये भविष्य के गर्भ में है.