Sunetra Pawar: RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल; क्या बोले डिप्टी CM?
Hindi Newsदेश

Sunetra Pawar: RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल; क्या बोले डिप्टी CM?

इस कार्यक्रम में सुनेत्रा पवार की भागीदारी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि अजित पवार का राजनीतिक रुख अब तक संघ की विचारधारा से काफी अलग माना जाता रहा है. इस घटनाक्रम पर खुद अजित पवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:51 AM IST
Sunetra-pawar-with-Ajit-Pawar
Sunetra-pawar-with-Ajit-Pawar

Maharashtra Politics: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला शाखा 'राष्ट्र सेविका समिति' के एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी और सांसद सुनेत्रा पवार की उपस्थिति ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. यह कार्यक्रम अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के आवास पर आयोजित किया गया था. सुनेत्रा पवार की संघ से जुड़े इस आयोजन में भागीदारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

खुद कंगना रनौत ने भी इस कार्यक्रम की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. इस कार्यक्रम में सुनेत्रा पवार की भागीदारी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि अजित पवार का राजनीतिक रुख अब तक संघ की विचारधारा से काफी अलग माना जाता रहा है. इस घटनाक्रम पर खुद अजित पवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिससे यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया है.

BJP सांसद कंगना रनौत के घर हुआ कार्यक्रम
RSS के इस कार्यक्रम का आयोजन 20 अगस्त को BJP सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित आवास पर हुआ. कंगना ने इस कार्यक्रम की तस्वीरें और संदेश सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर साझा करते हुए लिखा, 'आज मेरे आवास पर ‘राष्ट्र सेविका समिति’ महिला शाखा का आयोजन हुआ. हम सब मिलकर सनातन मूल्यों, हिन्दू संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को और प्रखर बनाएंगे. हमारा संकल्प है कि मानव सेवा, राष्ट्र निर्माण और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे. महिलाओं की जागरूकता और सहभागिता ही राष्ट्र को सशक्त बनाती है.'

अजित पवार ने अब तक संघ मुख्यालय से बनाई है दूरी
चूंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने अब तक नागपुर स्थित संघ मुख्यालय रेशमबाग जाने से हमेशा दूरी बनाए रखी है. लेकिन अब उनकी पत्नी और बारामती से सांसद सुनेत्रा पवार की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला शाखा 'राष्ट्र सेविका समिति' के एक कार्यक्रम में भागीदारी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है. सुनेत्रा पवार की इस उपस्थिति को महज एक सामाजिक कार्यक्रम न मानते हुए कई राजनीतिक विश्लेषक इसे राजनीतिक संकेतों से भरा कदम मान रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि अजित पवार की अब तक की छवि संघ से दूरी बनाए रखने वाले नेता की रही है. 

भतीजे रोहित पवार का चाचा पर निशाना
जहां एक ओर संघ परिवार के कार्यक्रम में सुनेत्रा की इस उपस्थिति को लेकर राजनीतिक हलकों में सवाल उठने शुरू हुए, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने इस मुद्दे पर अपने चाचा अजित पवार पर खुलकर हमला बोला है. रोहित पवार ने सुनेत्रा पवार की भागीदारी पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'यह दोगली राजनीति है एक ओर अजित पवार शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर और यशवंतराव चव्हाण के विचारों की बात करते हैं, दूसरी ओर उनके प्रतिनिधि आरएसएस जैसे संगठन की बैठकों में शामिल हो रहे हैं.'

जानिए क्या बोले अजित पवार?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की महिला शाखा 'राष्ट्र सेविका समिति' के एक कार्यक्रम में सांसद सुनेत्रा पवार की मौजूदगी को लेकर राजनीतिक हलकों में पहले से ही चर्चा तेज़ थी. अब इस मुद्दे पर जब उपमुख्यमंत्री और उनके पति अजित पवार से सवाल किया गया, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में जवाब देते हुए स्थिति को टालने की कोशिश की. वर्धा जिले के दौरे पर पहुंचे अजित पवार से पत्रकारों ने सीधे तौर पर सवाल किया कि उनकी पत्नी संघ के कार्यक्रम में क्यों और किस हैसियत से शामिल हुईं. इस पर अजित पवार ने कहा, 'मैं पूछता हूं, मुझे नहीं पता. मुझे मिनट टू मिनट नहीं पता कि मेरी पत्नी सुबह से शाम तक कहां जाती है. आपने अभी पूछा. अब मैं पूछता हूं, क्यों, वह कहां गई?'उनका यह हल्का-फुल्का जवाब हालांकि माहौल को थोड़ी देर के लिए हलका कर गया, लेकिन इससे उठ रहे राजनीतिक सवाल शांत नहीं हुए.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

rssAjit Pawar

;