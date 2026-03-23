बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी ने जारी की 154 उम्मीदवारों की लिस्ट; ममता-सुवेंदु के सामने किसे उतारा?

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चुनावी सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है. आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि रेजीनगर में बंगाल के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से कुल 182 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे. आज पार्टी ने 154 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. हुमायूं कबीर ने खुद दो सीटों रेजीनगर और नौदा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया है.

वहीं, पार्टी की ओर से पूनम बेगम को भवानीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जहां उनका मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी से होगा. इसके अलावा, आसिफ इकबाल को बहरामपुर सीट से मैदान में उतारा गया है. पार्टी ने साफ किया है कि वह पश्चिम बंगाल की कुल 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द ही की जाएगी.

ओवैसी के साथ मिलकर हुमायूं लड़ेंगे चुनाव

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को एक अहम राजनीतिक फैसला लेते हुए ऐलान किया कि उनकी पार्टी आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ेगी. इस बार AIMIM ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के साथ हाथ मिलाने का निर्णय लिया है. गठबंधन की घोषणा करते हुए ओवैसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनावों को देखते हुए उनकी पार्टी ने AJUP के साथ मिलकर मैदान में उतरने का फैसला किया है. उन्होंने इसे राज्य की राजनीति में एक नया विकल्प पेश करने की कोशिश बताया. इस साझेदारी के जरिए दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने और मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने की रणनीति पर काम करेंगी.

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पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में होगा विधानसभा चुनाव

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही राज्य में चुनावी हलचल तेज हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक, इस बार चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे. पहला चरण 23 अप्रैल 2026 को होगा, जिसमें 152 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा. वहीं दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा, जिसमें बाकी 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. राज्य की सभी 294 सीटों के लिए वोटों की गिनती 4 मई को एक साथ की जाएगी. पश्चिम बंगाल में इस बार मतदाताओं की संख्या भी काफी बड़ी है. कुल 6.45 करोड़ से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें एक खास बात यह है कि 18 से 19 साल के 5.23 लाख से ज्यादा युवा पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, जो चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं.