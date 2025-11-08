Advertisement
trendingNow12994015
Hindi Newsदेश

सफेद कोट में 'काला' कारनामा... अनंतनाग में डॉक्टर के पास मिली AK-47, मेडिकल कॉलेज में हड़कंप

Jammu Kashmir Terror News: जम्मू कश्मीर में डॉक्टर के सफेद कोट पर शुक्रवार को उस समय काला दाग लग गया. जब एक डॉक्टर के लॉकर से पुलिस ने एके-47 राइफल बरामद की. इस घटना से कश्मीर में हड़कंप मचा है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 08, 2025, 07:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सफेद कोट में 'काला' कारनामा... अनंतनाग में डॉक्टर के पास मिली AK-47, मेडिकल कॉलेज में हड़कंप

AK-47 rifle recovered from ex-doctor from Anantnag: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने अनंतनाग सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) के एक लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की है. ये लॉकर किसी आम व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक पूर्व डॉक्टर का बताया जा रहा है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह राइफल कॉलेज परिसर में उस सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रहे आदिल अहमद राथर के निजी लॉकर से मिला है, जो 24 अक्टूबर 2024 तक कॉलेज में कार्यरत थे. आदिल अहमद राथर, अब्दुल मजीद राथर के बेटे हैं और अनंतनाग के काजीगुंड इलाके के निवासी हैं.

आरोपी डॉक्टर पुलिस की हिरासत में

Add Zee News as a Preferred Source

सूत्रों के अनुसार, श्रीनगर पुलिस ने अनंतनाग जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर की मदद से इस हथियार को जब्त किया. इसके बाद आरोपी डॉक्टर आदिल अहमद को पूछताछ के लिए बुलाकर हिरासत में लिया गया. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हथियार वहां कैसे पहुंचा और डॉक्टर का उससे कोई संबंध है या नहीं.

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 और UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) की धारा 13, 28, 38 और 39 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है. 

‘मेडिकल कॉलेज या मिस्ट्री स्पॉट?’जांच में जुटी टीमें

मेडिकल कॉलेज के लॉकर से एके-47 राइफल की बरामदगी ने स्टाफ और छात्रों में हड़कंप मचा दिया है. वे इस बरामदगी पर दबे-छिपे शब्दों में बात कर रहे हैं. उधर डॉक्टर के लॉकर से राइफल मिलने के बाद पुलिस ने अपना तलाशी अभियान तेज कर दिया है और अब अन्य जगहों पर भी तलाशी ली जा रही है.

जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या डॉक्टर का किसी आतंकी संगठन या अवैध नेटवर्क से कोई संबंध रहा है या फिर यह मामला किसी अन्य साजिश का हिस्सा है. फिलहाल अधिकारी यही कह रहे हैं कि “मामला संवेदनशील है, और हर पहलू की जांच हो रही है.”

क्या इन सवालों का मिलेगा जवाब?

इस बरामदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पहला, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी राइफल कैसे पहुंची? दूसरा, क्या डॉक्टर इस आतंकी नेटवर्क में अकेला था या इसके पीछे कोई नेटवर्क काम कर रहा था? सबसे बड़ा सवाल, क्या सफेद कोट के पीछे कोई दूसरा चेहरा छिपा है?

अभी तक पुलिस ने हथियार के स्रोत या डॉक्टर के संभावित मकदस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी इस घटना पर चुप्पी साधे हुए हैं. वे इस मामले में बाकी कड़ियों को भी जोड़ने में लगे हैं. पुलिस अफसरों का कहना है कि डॉक्टर को हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, पुलिस और अधिक जानकारी सार्वजनिक कर सकती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

jammu kashmir news

Trending news

सफेद कोट में 'काला' कारनामा... अनंतनाग में डॉक्टर के पास मिली AK-47, मचा हड़कंप
jammu kashmir news
सफेद कोट में 'काला' कारनामा... अनंतनाग में डॉक्टर के पास मिली AK-47, मचा हड़कंप
VIDEO: चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?
Viral Video
VIDEO: चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?
क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील
Tejas
क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील
ममता के सांसद हुए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, 56 लाख का चूना लगा तो उठाया बड़ा सवाल
Kalyan Banerjee Cyber Fraud
ममता के सांसद हुए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, 56 लाख का चूना लगा तो उठाया बड़ा सवाल
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
Army
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
parliament session
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
Jammu Kashmir
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
AIR INDIA
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
Maharashtra news
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
West Bengal
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी