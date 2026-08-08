/PM मोदी से मिले सुखबीर बादल, अगले दिन बदला अकाली दल का सुर... क्या फिर साथ आएंगे BJP-SAD?

परिसीमन बिल को मिल रहा समर्थन इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले पंजाब चुनावों के लिए SAD-भाजपा गठबंधन की तैयारी चल रही है. बादल ने शनिवार को केंद्र की परिसीमन योजना का समर्थन करते हुए अपने 'X'हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा,' शिरोमणि अकाली दल ने आज चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में देश में महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग की. शिरोमणि अकाली दल को सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान, समानता और समान अधिकारों की वकालत की थी. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके पहले ही एक मिसाल कायम की है.'