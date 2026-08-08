/PM मोदी से मिले सुखबीर बादल, अगले दिन बदला अकाली दल का सुर... क्या फिर साथ आएंगे BJP-SAD?

SAD-BJP Alliance: पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होती दिख रही है. शुक्रवार ( 7 अगस्त 2026) को शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी. अब आज ( 8 अगस्त 2026) को SAD के कई बड़े नेताओं ने सुखबीर बादल के चंडीगढ़ स्थित घर पर बैठक की. इसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि एक बार फिर अकाली दल और भाजपा में गठबंधन हो सकता है. ये दोनों पार्टियां कभी 2 दशक तक गठबंधन में रही थीं.
एक तरफ जहां सुखबीर सिंह बादल ने पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकात को राज्य में कानून-व्यवस्था से जुड़ा बताया, तो वहीं चुनाव से कुछ महीनों पहले हुई इस मुलाकात को अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन की अटकलों को तेज कर दिया है. मुख्य बात ये है कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को अपना समर्थन दिया है.
परिसीमन बिल को मिल रहा समर्थन इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले पंजाब चुनावों के लिए SAD-भाजपा गठबंधन की तैयारी चल रही है. बादल ने शनिवार को केंद्र की परिसीमन योजना का समर्थन करते हुए अपने 'X'हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा,' शिरोमणि अकाली दल ने आज चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में देश में महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग की. शिरोमणि अकाली दल को सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान, समानता और समान अधिकारों की वकालत की थी. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके पहले ही एक मिसाल कायम की है.'
The Shiromani Akali Dal, at a meeting of its senior leaders in Chandigarh today, demanded the immediate implementation of the Women’s Reservation Bill in the country.
The Shiromani Akali Dal draws inspiration from the teachings of the Sikh Gurus, who championed the dignity,… pic.twitter.com/y7VP39zdyk
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) August 8, 2026
पोस्ट में आगे लिखा,' संसद के सामने मौजूद अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के बाद, शिरोमणि अकाली दल ने एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परिसीमन की भी मांग की, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके. शिरोमणि अकाली दल ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसे भारत सरकार ने सदन में पेश किया था, जिसमें सभी राज्यों की सीटों में एक समान 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की बात कही गई थी. पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि महिला आरक्षण और परिसीमन का काम तुरंत किया जाना चाहिए.'
बता दें कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच लगभग ढाई दशक पुराना गठबंधन साल 2020 में कृषि कानूनों को लेकर हुए विवाद के बीच टूट गया था. उस समय अकाली दल ने NDA से अलग होने का फैसला किया था. इसके बाद से दोनों पार्टियों ने साल 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव और साल 2024 का लोकसभा चुनाव स्वतंत्र लड़ा था. 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा पंजाब में कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी, जबकि अकाली दल केवल 1 सीट हासिल करने में कामयाब रही थी.