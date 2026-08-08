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PM मोदी से मिले सुखबीर बादल, अगले दिन बदला अकाली दल का सुर... क्या फिर साथ आएंगे BJP-SAD?


SAD-BJP Alliance In Punjab: पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पीएम मोदी से मुलाकात की. इसके बाद बादल ने परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को अपना समर्थन भी दिया है. इसको लेकर माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां चुनाव से पहले गठबंधन में आ सकती हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 08, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:51 PM IST
PM मोदी से मिले सुखबीर बादल, अगले दिन बदला अकाली दल का सुर... क्या फिर साथ आएंगे BJP-SAD?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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