Advertisement
trendingNow13121517
Hindi Newsदेशअकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को जानबूझकर अनपढ़ रखा, AAP सरकार ने बदले हालात; सीएम भगवंत मान का दावा

अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को जानबूझकर अनपढ़ रखा, AAP सरकार ने बदले हालात; सीएम भगवंत मान का दावा

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, 'भाजपा दूसरी पार्टियों के नेताओं की मदद से पंजाब चुनाव जीतने का सपना देख रही है. जबकि हमारी सरकार लोगों का एक-एक पैसा जनता की भलाई और तरक्की पर खर्च कर रही है. केजरीवाल के नए इंजन ने पंजाब को तरक्की की राह पर बढ़ाया है. वहीं भाजपा, अकाली और कांग्रेस के इंजन पुराने हो गए हैं'.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 24, 2026, 09:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को जानबूझकर अनपढ़ रखा, AAP सरकार ने बदले हालात; सीएम भगवंत मान का दावा

Punjab news: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि अकाली और कांग्रेस के दशकों के शासन ने जानबूझकर पंजाब के बच्चों को अनपढ़ रखा, जबकि राजनीतिक परिवार फलते-फूलते रहे. उन्होंने जोर देकर कहा कि इन पार्टियों को कभी भी लोगों की तरक्की की चिंता नहीं थी, बल्कि सिर्फ अपनी बेटियों-बेटों और रिश्तेदारों के लिए सत्ता हासिल करने की चिंता थी. सरदूलगढ़ में सरकारी आई.टी.आई, जो हर साल 240 विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाएगी, उसकी नींव पत्थर रखने के बाद एक सभा संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'भाजपा अब चुनाव सपना पूरा करने के लिए दूसरी पार्टियों के दलबदलुओं पर निर्भर कर रही है लेकिन पंजाब ने अलग रास्ता चुना है'.

मुख्यमंत्री मान ने कहा, 'पंजाब सरकार द्वारा सरकारी खजाने का एक-एक पैसा ईमानदारी से लोगों की भलाई और तरक्की पर खर्च करने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐलान किया कि ‘आप’ सरकार, पंजाब विकास के लिए नए इंजन पर चल रही है, जबकि भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस के इंजन पुराने हो चुके हैं और सूबे को आगे बढ़ाने के सक्षम नहीं हैं'.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

अकाली दल की पंजाब बचाओ यात्रा पर व्यंग्य कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली दल की इस चाल का असली नाम ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है. उन्होंने कहा, 'मैं अकाली नेताओं को चुनौती देता हूं कि वे यह बताएं कि 15 साल राज्य को लूटने के बाद वे राज्य को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं. लोगों ने अकालियों को चुना था लेकिन वे गद्दार साबित हुए और हमेशा सूबे और इसके लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है.'

उन्होंने कहा कि अकालियों ने अपने निजी राजनीतिक हितों के लिए पंथ की दुरुपयोग किया है, जिस कारण लोगों द्वारा उन्हें माफ नहीं किया जा सकता. भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी चुनाव जीतने की उम्मीद में दूसरी पार्टियों के दलबदलुओं पर निर्भर कर रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, 'भाजपा की यह रणनीति पंजाब में काम नहीं करेगी क्योंकि दूसरी मशीनों के खराब हुए पुर्जों वाला इंजन ज्यादा देर नहीं चल सकेगा.'

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां उनसे जलन रखती हैं क्योंकि वे यह हजम नहीं कर पा रही हैं कि एक आम आदमी का बेटा राज्य का शासन प्रभावशाली ढंग से चला रहा है. उन्होंने आगे कहा, 'पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों के लोग विरोधी और पंजाब विरोधी रुख कारण पंजाब के लोगों का उनसे विश्वास उठ गया है.

fallback

उन्होंने दोहराया कि पुराने शासक पंजाब और पंजाबियों से ज्यादा अपने पारिवारिक सदस्यों बारे अधिक चिंतित थे, जिस कारण लोगों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पद संभालने के बाद उन्होंने पंजाब की तरक्की और खुशहाली पर विशेष ध्यान दिया है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने पूरे राज्य के स्कूलों को सिर्फ ‘मिड-डे मील’ केंद्रों में बदल दिया था लेकिन अब इन स्कूलों को शिक्षा के केंद्रों में तब्दील कर दिया गया है. उन्होंने दावा किया, 'आप सरकार राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन देने और गरीब विद्यार्थियों तक मानक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के मिशन पर काम कर रही है.'

मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों को मानक शिक्षा देने के लिए सूबे में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं और अध्यापकों का अध्यापन हुनर तराशने के लिए प्रशिक्षण वास्ते फिनलैंड और सिंगापुर भेजा गया है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, 'कांग्रेस और अकालियों का सिर्फ चार बिंदुओं वाला एजेंडा है, जो अपनी, अपने पुत्रों, जीजे और साले की भलाई सुनिश्चित करना है. शिक्षा तरक्की की कुंजी है, हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास पर जोर दिया है और आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति अपनी दौलत से नहीं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा के पूंजी से अमीर कहाएगा.'

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजाब में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और सरकारी अस्पतालों में लोगों को मानक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार ने सत्ता संभाली थी, उस समय राज्य में 21 प्रतिशत नहरी पानी ही सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहा था. यह बहुत मान की बात है कि आज 68 प्रतिशत नहरी पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब के नौजवानों को बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं जिससे समाज का हर वर्ग खुश है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भोजन और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक पहलकदमी करते हुए राज्य सरकार ने 'मेरी रसोई योजना' शुरू की है. 'इस योजना तहत 40 लाख परिवारों को अप्रैल से हरेक तिमाही मुफ्त राशन किटें मिलेंगी. उन्होंने कहा कि पंजाब के मेहनती किसानों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक मेहनत की है कि देश में कोई भी भूखा न सोए और हमारा राज्य हमेशा देश को अनाज देने में अग्रणी रहा है. हालांकि, पंजाब में अभी भी कुछ परिवार हैं जो रोजाना रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करते हैं.' 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस क्षेत्र के आभारी हैं, जिसने हमेशा एक कलाकार के रूप में और अब एक राजनीतिज्ञ के रूप में उन्हें बहुत प्यार दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं इस प्यार के लिए हमेशा इस क्षेत्र के लोगों का ऋणी रहूंगा. इस क्षेत्र को पहले पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था और यहां तक कि राज्य सरकार भी इसके लिए सर्टिफिकेट जारी करती थी और इस क्षेत्र की तरक्की पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था. 'आप' सरकार विकास प्रोजेक्ट शुरू करके इस इलाके से पिछड़ेपन के कलंक को हटाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है. नौजवानों को हुनर-आधारित प्रशिक्षण और तकनीकी कोर्स प्रदान करने के लिए गांव फतेहगढ़ साहनेवाली में सरकारी आटीआई का नींव पत्थर रखा गया है.'

मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट के लिए पांच एकड़ जमीन मुफ्त देने के लिए फतेहगढ़ साहनेवाली पंचायत का तहे दिल से धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि आटीआई की निर्माण, स्टाफ की भर्ती, बुनियादी ढांचा और अन्य खर्चों पर लगभग 24.50 करोड़ रुपए खर्च आएंगे. उन्होंने कहा, '240 विद्यार्थियों की क्षमता वाली यह संस्था पांच ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक इलेक्ट्रिक वाहन, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन और सी.एन.सी. मशीनिंग टेक्नीशियन में प्रशिक्षण प्रदान करेगी. इस आटीआई से क्षेत्र के ग्रामीण नौजवानों को अपने घरों के नजदीक हुनर आधारित शिक्षा का मौका मिलेगा.'

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 17.31 करोड़ रुपए की लागत से दो नए पुल बन रहे हैं. भलुआणा में 12.03 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल बनाया जा रहा है. इसी तरह गांव बार्न में 5.28 करोड़ रुपए की लागत से नया स्टील पुल बनाया जा रहा है, जिससे लोगों का अतिरिक्त सफर 5 से 9 किलोमीटर तक कम हो जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसा-तलवंडी साबो सड़क को 31.20 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है, 33.07 करोड़ रुपए नए खालों के निर्माण पर खर्च किए जा रहे हैं और 12.83 करोड़ रुपए की लागत से गांव झंडा कलां, उल्लक और बणवाला नए में नए ग्रिड स्थापित किए जा रहे हैं. भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि सरदूलगढ़ शहर में नई सीवरेज पाइपलाइनों बिछाने के लिए 14.76 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं जिससे 24.80 किलोमीटर सीवरेज सिस्टम डालने के साथ-साथ संबंधित प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे. उन्होंने सरदूलगढ़ के सरकारी अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने का भी ऐलान किया ताकि लोगों को मानक इलाज मिल सके.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Punjab

Trending news

अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
India Pakistan News in Hindi
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
Telangana Crime News
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
India and Israel Relation
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
HPV vaccination
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
Tamil Nadu Elections 2026
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
Odisha
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक