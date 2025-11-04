Advertisement
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश

Akasa Airlines: वाराणसी से मुंबई को लिए उड़ान भरने वाली क्यूपी 1497 के रवाना होने से पहले इंजीनियर की टीम ने प्लेन का गहन निरीक्षण किया और उसे मंजूरी दे दी. आरोपी युवक का नाम सुजीत सिंह बताया जा रहा है, जो जौनपुर के गौरा बादशाहपुर का रहने वाला बताया जा रहा है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 04, 2025, 04:24 PM IST
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश

Varanasi to Mumbai Flight: वाराणसी से मुंबई के लिए उड़ान भरने जा रहे विमान का यात्री ने इमरजेंसी एग्जिट गेट खोलने की कोशिश की. घटना के वक्त उड़ान से पहले जहाज पार्किंग में खड़ा हुआ था. इस बारे में अकासा एयरलाइन की तरफ से भी बयान सामने आया है. प्रवक्ता ने कहा कि 3 नवंबर को वाराणसी से मुंबई के लिए फ्लाइट QP 1497 उड़ान भरने के लिए पार्किंग में तैयार खड़ी थी. इसी दौरान प्लेन में मौजूद एक यात्री को बिना अनुमति के आपातकालीन गेट का ढक्कन खोलने की कोशिश करते हुए पाया गया. 

यात्री को हिरासत में लिया 
अकासा एयरलाइन की तरफ से आपातकालीन निकास खोलने वाले यात्री की पहचान कर ली गई. जिसके बाद यात्री को क्रू ने प्रोटोकॉल के अनुसार यात्री को प्लेन से उतारकर संबधित अधिकारियों को सौंप दिया. अकासा एयरलाइन में उड़ान से पहले हुए इस घटनाक्रम के चलते यात्री और चालक दल असहज दिखाई दिए. हालांकि, आपातकालीन गेट खोलने की कोशिश करने वाले यात्री को नीचे उतारने के बाद जांच में सभी यात्री सुरक्षित पाए गए. 

जौनपुर का रहने वाला आरोपी 

वाराणसी से मुंबई को लिए उड़ान भरने वाली क्यूपी 1497 के रवाना होने से पहले इंजीनियर की टीम ने प्लेन का गहन निरीक्षण किया और उसे मंजूरी दे दी. आरोपी युवक का नाम सुजीत सिंह बताया जा रहा है, जो जौनपुर के गौरा बादशाहपुर का रहने वाला बताया जा रहा है. उससे अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं. पूछताछ के दौरान सुजीत सिंह ने बताया कि वो आपातकालीन खिड़की किस तरह खुलती है यह देखना चाहता था लेकिन अधिकारियों ने उसकी बात को ज्यादा अहमियत न देते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. सुजीत की इस हरकत की वजह से फ्लाइट लगभग एक घंटा देरी से उड़ान भर पाई. जहां पहले फ्लाइट को 6 बजकर 45 मिनट पर उड़ान भरनी थी, जो इस घटना के बाद 7 बजकर 45 मिनट पर रनवे से टेकऑफ कर पाई.

