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Hindi NewsदेशExclusive: ‘राम राज्य से पेट नहीं भरता...’ TMC नेता अखिल गिरी का विवादित बयान; बंगाल चुनाव में गरमाई सियासत

Exclusive: ‘राम राज्य से पेट नहीं भरता...’ TMC नेता अखिल गिरी का विवादित बयान; बंगाल चुनाव में गरमाई सियासत

TMC नेता अखिल गिरि ने कहा कि बंगाल में राम राज्य की जरूरत नहीं, इससे पेट नहीं भरता. उन्होंने ममता बनर्जी की जीत का दावा किया, भाजपा पर आरोप लगाते हुए BSF की तैनाती व चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 10, 2026, 01:29 PM IST
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बंगाल विधानसभा चुनाव
बंगाल विधानसभा चुनाव

Akhil Giri Ram Rajya Remark: पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी सरगर्मी के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अखिल गिरि ने ‘राम राज्य’ को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 'बंगाल में राम राज्य की कोई जरूरत नहीं है, इससे लोगों का पेट नहीं भरता'.

बंगाल में रहेगा ममता राज

अखिल गिरि ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य की जनता विकास और कल्याण चाहती है, न कि धार्मिक नारों पर आधारित राजनीति. उन्होंने भरोसा जताया कि ममता बनर्जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगी और बंगाल में ममता राज ही जारी रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा ‘राम राज्य’ का मुद्दा राज्य की वास्तविक जरूरतों से मेल नहीं खाता. TMC नेता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बंगाल में झूठे मुद्दे उठा रहे हैं. उन्होंने मछली व्यापार के मुद्दे का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि चुनावी लाभ के लिए तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है. गिरि ने दावा किया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुवेन्दु अधिकारी इस बार नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से हार सकते हैं.

मुस्लिम वोट बैंक पर बयान

अखिल गिरि ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अन्य नेताओं के बीच कथित मतभेदों का जिक्र करते हुए कहा कि इसका फायदा TMC को मिलेगा. उन्होंने दावा किया कि राज्य का मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से ममता बनर्जी पर भरोसा करता है और मुस्लिम वोट कहीं नहीं जाएगा. रामनगर से उम्मीदवार गिरि ने चुनाव के दौरान BSF और केंद्रीय एजेंसियों की तैनाती पर भी कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है. उनका कहना था कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथकंडे के रूप में किया जा रहा है, ताकि चुनावी माहौल प्रभावित किया जा सके.

ये भी पढ़ें: 'बदलाव की आंधी TMC सरकार को हटाएगी...' हल्दिया रैली में PM मोदी ने CM ममता पर साधा निशाना

पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है. अखिल गिरी के इस बयान ने राज्य की सियासत को और गरमा दिया है. जानकारों का मानना है कि धार्मिक मुद्दों, वोट बैंक की राजनीति और केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका जैसे विषय इस चुनाव में अहम रहेंगे. ऐसे में आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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