'दिक्कत, किल्लत और जिल्लत' को लेकर BJP पर बरसे अखिलेश यादव, दिया बड़ा बयान

रायबरेली: उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव 2022 (UP Assembly Elections 2022) से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है. इस बीच समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) आज (शुक्रवार को) समाजवादी विजय यात्रा को लेकर यूपी (UP) के रायबरेली पहुंचे, यहां उन्होंने यूपी की बीजेपी (BJP) सरकार पर हमला बोला.

सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि बीजेपी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया है. बड़े विज्ञापन हैं लेकिन सच्चाई में रोजगार नहीं हैं. बीजेपी का हर वादा जुमला निकला. झूठ के फूल में कोई खुशबू नहीं बची है. सरकार ये कहती है कि बिना ऑक्सीजन के कोई जान नहीं गई है. इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता है. जिस तरह से कोरोना में लोगों की जान गई, एक परिवार वाला ही लोगों के दुख समझ सकता है बिना परिवार वाले क्या समझेगें?

यूपी में क्राइम करना हुआ आसान- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जो लोग यूपी को नंबर-1 बनाने का दावा करते हैं, वे वास्तव में हिरासत में होने वाली मौतों, भूख सूचकांक, किसान आत्महत्या, सार्वजनिक उद्यमों, बैंकों को बेचने और जीवित गायों को दफनाने में शीर्ष स्थान पर ले गए हैं. क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक जीवित गाय को दफनाया जा सकता है? यूपी में Ease Of Doing Business नहीं Ease Of Doing Crime बढ़ा है.

टमाटर से होगा सड़क का उद्घाटन- अखिलेश यादव

उन्होंने आगे कहा कि सड़क के उद्घाटन में नारियल लेकर जाओ तो नरियल नहीं टूटेगा सड़क टूटेगी, अब टमाटर से उद्घाटन करेंगे. सीएम की सबसे प्रिय चीज बुलडोजर है. लखीमपुर कब लेकर जाएंगे ये बताएं. अपने संकल्प पत्र की कोई भी चीज पूरी नहीं की. अभी भी दूसरों के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा रहे हैं.

सॉफ्ट हिंदुत्व पर अखिलेश यादव!

बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर अखिलेश यादव ने पहले बयान दिया था कि सपा सरकार की कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर कुछ भवनों का अधिग्रहण किया था. हम दस्तावेज दिखाएंगे. अब सिर्फ दस्तावेजों पर बात होगी.

अखिलेश यादव ने कहा कि जितने क्षेत्रीय दल हैं उनको साथ लाने की कोशिश हुई है. यूपी में सपा ने लोक सभा की सीट छोड़ी थी और हमेशा छोड़ते आए हैं. विधान सभा चुनाव में सपा जीतती आई है और सपा सब सीट पर लड़ेगी. लोक सभा चुनाव में सपा, कांग्रेस की मदद करती आई है. ये लोग लोहिया को याद करने लगे हैं. कम से कम लोहिया को तो छोड़ दो. बहरूपिया कौन है? बहरूपिया वो होता है जो अपने कपड़े बदलकर आता है. यूपी के सीएम कोई खेल ही नहीं खेलना जानते हैं. नेताजी खुद पहलवान हैं, अगर कोई दांव सीखना है तो नेताजी से सीख लो. ऐसा दांव मारते हैं इसीलिए सभी डरते हैं. सीएम योगी सिर्फ ठोको वाला खेल जानते हैं.

