कर्नाटक में कांग्रेस नेता के घर से अखिलेश यादव ने बीजेपी को ललकारा, कहा- जो चाहे...

Akhilesh Yadav on Congress: सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बेंगलुरू में कहा, 'हमारा सिद्धांत है कि दोस्त जब कमजोर हो उसका साथ नहीं छोड़ते. ऐसे में जिसे जो करना है वो करे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 16, 2025, 08:14 AM IST
Akhilesh Yadav in Karnataka: कर्नाटक पहुंचे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन का सूपड़ा साफ होने यानी करारी हार के बावजूद कांग्रेस पार्टी से सहानुभूति जताते हुए बड़ा बयान दिया है. यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस दौरान ये भी कहा है कि कांग्रेस एक मित्रवत पार्टी और सहयोगी है जो आगे भी रहेगी. मैं नाता जुड़ने के बाद उसे निभाना जानता हूं. मुझे केंद्र सरकार या बीजेपी किसी की भी परवाह नहीं है. 

बीजेपी जो चाहे कर ले... बोले अखिलेश यादव

अखिलेश ने कैमरे के सामने बीजेपी को कर्नाटक से ललकारते हुए कहा, 'मैं एक कांग्रेस नेता के घर के ठीक सामने खड़ा हूं. बीजेपी जो चाहे कह सकती है. मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुश्किल समय में अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए. 'हमारा सिद्धांत है कि दोस्त जब कमजोर हो उसका साथ नहीं छोड़ते.'

ये भी पढ़ें- बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली महागठबंधन की मौज... 'कौम' को भी चेताया 

गठबंधन को कब देंगे सुझाव

अखिलेश यादव ने कहा राजनीति में हार-जीत लगी रहती है. ऐसे में उन्होंने हाल फिलहाल यानी अभी गठबंधन 'सुधारों' पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सही समय आने पर वे सुझाव जरूर देंगे. उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि कर्नाटक सरकार स्थिर है.

बिहार के नतीजे

आपको बताते चलें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनावों में बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है. जेडीयू ने भी 85 सीट जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और दूसरे स्थान पर रही. इस तरह एनडीए ने चिराग पासवान की लोजपा (रावि) 19, हम (सेक्युलर) ने 5 और आरएलएम की चार सीटों को मिलाकर सीटों की डबल सेंचुरी लगाते हुए 202 का अजेय स्कोर बनाया. महागठबंधन इस बार फिसड्डी रहा क्योंकि आरजेडी (25), कांग्रेस (6), वीआईपी (0) के साथ वो मात्र 31 पर सिमट गया.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Akhilesh Ydav

