स्टालिन और ममता की करारी हार के बाद अखिलेश यादव की टूटती उम्मीद, 2027 की लड़ाई हुई बहुत कठिन!

पिछले एक दशक की भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी कहानी यह रही है कि सुशासन और हिंदू राष्ट्रवाद अब एक साथ खड़े दिखाई देते हैं. देश का मतदाता अब भ्रम, तुष्टिकरण और दोहरी राजनीति से तेजी से ऊब चुका है.

अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ पुनर्निर्माण, यह सब केवल धार्मिक परियोजनाएं नहीं रहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का मुख्य राजनीतिक विमर्श बन चुकी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वैश्विक मंचों पर भगवद् गीता भेंट करते हैं, तो वह सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास का संदेश होता है. इस बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य ने उन दलों को सबसे अधिक संकट में डाला है, जिन्होंने दशकों तक अल्पसंख्यक तुष्टिकरण और हिंदुओं को जातियों में बांटकर राजनीति की.

तमिलनाडु में करुणानिधि और उनके पुत्र स्टालिन की द्रविड़ राजनीति लंबे समय तक एंटी सनातन, एंटी हिंदी और एंटी-नॉर्थ नैरेटिव पर खड़ी रही. उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने तो सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और HIV जैसी बीमारियों से कर डाली.

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पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खुलेआम मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की. हालत यह रही कि हिंदुओं को दुर्गा पूजा और रामनवमी मनाने तक के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ा. जय श्रीराम का नारा भर सुनकर ममता की बेचैनी जगजाहिर थी.

अब विपक्ष के इन राजनीतिक पैंतरों की चुनावी कीमत दिखने लगी है. जातीय समीकरण, मुफ्त योजनाएं और वोट बैंक की राजनीति, इन सबकी टक्कर अब मोदी मॉडल से हो रही है, जहां मजबूत शासन और हिंदू एकजुटता साथ-साथ चल रहे हैं. योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिस्वा सरमा और देवेंद्र फडणवीस जैसे भाजपा मुख्यमंत्री मोदी मॉडल को धरातल पर उतारते दिखते हैं.

2026 के चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं. असम और पुडुचेरी में NDA को प्रो-इन्कम्बेंसी का लाभ मिला. बंगाल और तमिलनाडु में लंबे समय बाद सत्ता परिवर्तन हुआ. केरल ने हमेशा की तरह UDF-LDF के बीच सत्ता बदली. अब 2027 की सबसे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में होगी. यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की राजनीति का केंद्र है. यहीं से उत्तर प्रदेश और अखिलेश यादव पर फोकस आता है.

स्टालिन और ममता की तरह अखिलेश सत्ता में भी नहीं हैं. विपक्ष में बैठकर राजनीति करना सिर्फ आलोचना से नहीं चलता, उसके लिए एक वैकल्पिक विज़न चाहिए. लेकिन, योगी आदित्यनाथ के लगातार मजबूत होते नेतृत्व और यूपी में रिकॉर्ड लंबे कार्यकाल को देखकर 2027 की लड़ाई अखिलेश के लिए बिल्कुल आसान नहीं दिखती.

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे और मंदिर विकास, निवेश और धार्मिक पर्यटन, कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, इन सबको जोड़कर एक बेहद सशक्त नैरेटिव खड़ा किया है. उससे मुकाबला केवल अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंसों के चुटकुलों से नहीं हो सकता. अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपने पिता के बनाये मुस्लिम-यादव समीकरण से आगे कैसे बढ़ें. अखिलेश ने MY रणनीति का नाम अब PDA रख दिया है. हर महीने A की परिभाषा अपनी सुविधा के अनुसार बदलते रहते हैं.

समाजवादी पार्टी के अतीत के कई आतंक आज भी जनता भूली नहीं है. अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने वाली मुलायम सरकार की छवि आज भी कायम है. यूपी की जनता यह भी नहीं भूली कि अखिलेश सरकार ने वोट बैंक के दबाव में इस्लामी आतंकवाद के आरोपियों पर से मुकदमे हटाने की कोशिश की थी. गौशालाओं से बदबू आने वाली उनकी टिप्पणियां और स्वदेशी कोविड वैक्सीन पर उनका अविश्वास भी लोगों को याद है.

उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास बेहद कठोर रहा है. यहां जनता ने बड़े-बड़े नेताओं को 5 साल से पहले ही सत्ता के बाहर का रास्ता दिखा दिया है. मायावती और अखिलेश दोनों एक ही कार्यकाल के बाद सत्ता से बाहर हो गए. लेकिन वही यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ को लगातार तीसरी बार सत्ता की ओर बढ़ता देख रही है. यह अपने आप में ऐतिहासिक है.

अखिलेश ने 2025 में बिहार में तेजस्वी यादव और 2026 में बंगाल में ममता बनर्जी के लिए प्रचार किया. दोनों की चुनावों में करारी हार हुई. दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भाजपा के सबसे अधिक मांग वाले स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री बन चुके हैं.

यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के सामने तीखी बहसों से बचते हुए अखिलेश संसद चले गए हैं. संसद में भी उनकी उपस्थिति बेहद कम रही और ज़मीनी राजनीति में भी उनकी सक्रियता कमजोर दिखी. इससे मतदाताओं में भरोसा पैदा नहीं होता.

योगी आदित्यनाथ आज मजबूत कानून व्यवस्था, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, इन सबके प्रतीक बन चुके हैं. पिछले दस वर्षों में लगभग हर लोकप्रियता सर्वे में वे देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में रहे हैं.

इसके उलट अखिलेश यादव का रिकॉर्ड बेहद कमजोर रहा है. उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हारी, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव हारी, और 2017 के बाद लगभग सभी शहरी और ग्रामीण निकाय चुनाव भी हार गई.

2024 में संविधान और आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाकर समाजवादी पार्टी ने कुछ जमीन जरूर बनाई, लेकिन ऐसे झूठे नैरेटिव लंबे समय तक नहीं चलते. कुछ ही महीनों बाद हुए उपचुनावों में यूपी की जनता ने “कोर्स करेक्शन” करते हुए कुंदरकी जैसे समाजवादी गढ़ों में भी भाजपा को जिताया.

अब जब स्टालिन और ममता जैसे सहयोगी सत्ता से बाहर हो चुके हैं, तो अखिलेश यादव की पारंपरिक “मुस्लिम + यादव” राजनीति के लिए रास्ता और कठिन होता दिख रहा है। सिर्फ उसका नाम बदलकर “PDA” कर देने से तस्वीर बदलने वाली नहीं.

2027 रोमांचक होगा