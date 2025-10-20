DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?

Diwali Turns Political In UP: रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णित है कि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत में नगर को सजाया और दीप जलाए. नगर वासियों ने अयोध्या को सजाया, और रास्तों को सुंदर बनाया. ये दीपावली के दीप प्रज्ज्वलन की परंपरा का प्रतीक है. इसी भव्य सनातनी विरासत को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार श्रीराम की नगरी अयोध्या में हर साल जीवंत करती है. इस बार भी रिकॉर्ड संख्या में दीप जलाए गए. अपने अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की एक झलक जरूर देखी होगी.

भव्य दीपावली

रामचरित मानस में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है,

राम लखन सिय देखि सुख पावहिं सब लोग

दीप जलावहिं घर-घर, हरषहिं पुर नर जोग

इसका मतलब है कि श्रीराम, लक्ष्मण और सीता को देखकर सभी लोग सुख प्राप्त करते हैं. घर-घर में दीप जलाए जाते हैं, और नगर के लोग आनंदित होते हैं.

क्या आखों में चुभता है सनातन उत्सव?

आनंद का ये सनातन उत्सव भी कुछ लोगों की आंखों में चुभता है. उन्हें सनातनियों की अस्था में आडंबर दिखता है. ये लोग सनातन के त्योहार को भी ईसाई पूजा पद्धति के रंग में रंगना चाहते हैं. सनातन पर्व पर हो रहे इस विवाद का आज हम विश्लेषण करेंगे. पहले आप सुनिए कि अयोध्या की दीपावली पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कहा.

अखिलेश यादव का यह बयान न सिर्फ़ चौंकाने वाला है बल्कि हमारे त्यौहारों के प्रति संवेदनहीनता भी दिखाता है। सपा प्रमुख ने कहा — “पूरी दुनिया में क्रिसमस पर शहर रोशनी से जगमगाते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। दीए और मोमबत्तियों पर पैसा खर्च करने का क्या मतलब? सरकार को हटाना चाहिए, हम… pic.twitter.com/pitZZXhrxA — Amit Malviya (@amitmalviya) October 19, 2025

तो सुना आपने. उनके बयान का एक-एक शब्द आस्था पर चोट है. ये सनातन का अपमान है. ये निरादर है उस विरासत का जिसकी परंपरा में स्वंय अखिलेश यादव भी आते हैं. मित्रो सोचिए जिस पर्व का नाम ही दीपोत्सव है..क्या उसकी महत्ता बिना दीए के बरकरार रहेगी?

दीवाली की ग्लोबल पहचान

पूरी दुनिया में दीपावली, होली जैसे त्योहार भारत की सांस्कृतिक पहचान हैं. सिर्फ भारत की ही नहीं सनातन की समावेशी संस्कृति की पहचान भी ये त्योहार हैं. अखिलेश यादव को आज जानना चाहिए कि दीपावली सिर्फ दीया जलाने का कर्मकांड नहीं है. ये सनातन की पहचान है. आज अखिलेश यादव को देखना और समझना चाहिए कि जिस पहचान को बदलने की बात वो कह रहे हैं, उसी दीपावली पर संयुक्त राष्ट्र ने जगमगाते दीये के साथ दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं. माननीय अखिलेश जी को देखना चाहिए कि यूएन ने दीपावली वाली अपनी पोस्ट में बिजली वाली लाइट्स की तस्वीर नहीं लगाई है. दीपक की तस्वीर लगाई है. अखिलेश इसी पहचान को बदलना चाहते हैं.

#दीपावली की शुभकामनाएं! During #Diwali —the festival of lights celebrated in India and by followers of many faiths around the world— clay lamps are symbolically lit. We wish a happy and safe Diwali to all those celebrating. pic.twitter.com/uma1v70Bbx — United Nations (@UN) October 20, 2025

वर्ल्ड लीडर्स की शुभकामनाएं

यूपी के पूर्व सीएम रहे अखिलेश यादव को आज जानना चाहिए कि यूएई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने सनातनधर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं. सुख, शांति और सद्भाव की प्रार्थना की है. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने दीपावली को प्रकाश पर्व बताते हुए शुभकामनाएं दी हैं. सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं. अपनी शुभकामना में उन्होंने पहला शब्द ही लिखा है अंधकार पर प्रकाश. भय पर आशा की जीत.

Warmest wishes and greetings to those celebrating Diwali in the UAE and around the world. May this festival of lights bring peace, safety, and prosperity to you and your loved ones. Happy Diwali! — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 19, 2025

Light over darkness. Hope over fear. As we count down to Deepavali, we celebrate not just the lights that fill our homes, but the meaning they carry in our hearts. Wishing everyone a bright and meaningful Festival of Lights ahead. pic.twitter.com/GnenPV10lX — Lawrence Wong (@LawrenceWongST) October 19, 2025

"दीपक नहीं जलाएं, क्रिसमस जैसी लाइट लगाएं"

यानी पूरी दुनिया ने दीपावली पर भारतवासियों और सनातनियों को शुभकामनाएं देते हुए इसे दीपक और प्रकाश से जोड़ा है. लेकिन अखिलेश यादव इसी प्रकाश पर्व की पहचान बदलना चाहते हैं. अखिलेश चाहते हैं कि सनातनधर्मी पारंपरिक अंदाज में अपना उत्सव नहीं मनाएं. अखिलेश दीपावली को भी क्रिसमस के अंदाज में मनाने की बात कह रहे हैं. यानी दीपावली में दीपक नहीं जलाएं जाएं. दीपावली में बिजली की लाइट्स लगाई जाएं. यानी सनातन पर्व से उसकी आत्मा निकाल दी जाए और पश्चिमी अंदाज में दीपावली का आंडबर किया जाए

मॉडर्निटी बनाम परंपरा

ये आधुनिकता के नाम पर सनातनियों को अपनी समृद्ध परंपरा से दूर करने की साजिश है. ये साजिश है भारतवासियों को अपनी जड़ों से काटने की. दीपावली पर दीपक प्रज्जवलित करना सिर्फ कर्मकांड नहीं है. ये हमें उस सनातन परंपरा से जोड़ता है जो श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी पर शुरू हुई थी. इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को याद दिलाया कि दीपोत्सव ही दिवाली है

कथित आधुनिकता और पश्चिम प्रेम का चश्मा पहने अखिलेश यादव को जानना चाहिए कि भारतीय त्योहारों की मूल में प्रकृति प्रेम की भावना भी रही है. इसलिए सनातन के हर त्योहार में आडंबर नहीं आस्था प्रमुख होती है. क्रिसमस पर बिजली लाइट्स की वकालत करनेवाले अखिलेश यादव को आज जानना चाहिए कि

क्रिसमस पर कितनी खर्च होती है बिजली?

अमेरिका में क्रिसमस पर करीब 6.63 अरब किलोवाट घंटे बिजली खर्च होती है. अमेरिका में क्रिसमस की सजावट पर जितनी बिजली खर्च होती है वो सल्वाडोर और इथियोपिया जैसे देशों की बिजली की सालाना खपत से ज्यादा है. पूरी दुनिया की बात करें तो क्रिसमस पर लाइटिंग में करीब 15 अरब किलोवाट घंटे बिजली की खपत होती है. इससे 1 करोड़ 40 लाख घरों में पूरे साल फ्रीज चलाया जा सकता है. इससे करीब 24 लाख मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. करीब 50,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड बनती है जिससे तेजाबी बारिश का खतरा होती है. करीब 5,000 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुचंता है. करीब 15,000 टन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 उत्सर्जित होता है, इससे लाखों लोग सांस की बीमारियों से संक्रमित होती है

कितना प्रदूषण होता है?

मित्रों आसान शब्दों में इसे ऐसा समझा जा सकता है कि क्रिसमस पर रोशनी के लिए जितनी बिजली इस्तेमाल होती है, उसे बनाने में इतना प्रदूषण होता है जो दिल्ली के एक साल के वायु प्रदूषण को बढ़ाने के बराबर है. जबकी दीपावली में प्रज्जवलित किए जानेवाले दीए पर्यावरण के अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल होते हैं. घी या प्राकृतिक तेलों के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन का उत्सर्जन भी न्यूनतम होता है. कई रिसर्च में ये भी बताया गया है कि घी के दीये जलाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है

सोचिए कथित आधुनिकता के शिकार अखिलेश यादव जैसे लोग सिर्फ सनातन पर्व की पहचान ही नहीं बदलना चाहते एक पर्यावरण हितैषी पर्व को प्रकृति के लिए हानिकारक भी बनाना चाहते हैं. इसलिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, सीएम योगी ने कहा है कि ये समय चैन की नींद सोने का नहीं हैं सतर्कता से रहने का हैं अगर हम ज्यादा निश्चिंत होकर सोते हैं तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है , राम मंदिर के बाद से हमें ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है समाज में संतो को एकता बढ़ानी होगी समाज को एक करने के लिए.

इसलिए अखिलेश यादव को समझना चाहिए की परंपरा में बदलाव हमेशा सकारात्मक नहीं होता. एक जिम्मेदार नेता होने के नाते उन्हें पहले तथ्यों को समझना चाहिए फिर अपनी बात कहनी चाहिए. आज अखिलेश यादव को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आई तस्वीरों को भी देखना चाहिए. AMU कैंपस में पहली बार दीपावली मनाई. हिंदू छात्रों ने यहां उत्साह के साथ दीपोत्सव मनाया और मिठाई बांटकर एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं.

(ब्यूरो रिपोर्ट-ज़ी न्यूज़)