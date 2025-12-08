Advertisement
'ये राष्ट्र विवादी...दरार वादी लोग', वंदे मातरम पर चर्चा में भाजपा पर बरसते रहे अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए. जिस वंदे मातरम ने आजादी के समय लोगों को जोड़ा, आज के दरार वादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 08, 2025, 02:33 PM IST
लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा में बोलते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुन-चुनकर हमले किए. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हम जब इनके (भाजपा नेताओं) भाषणों को बाहर सुनते हैं तो लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गीत है. जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया, वे वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे. सच तो ये है कि कुछ लोग आजादी के दीवानों के लिए जासूसी और मुखबिरी का काम करते थे. उन्होंने कहा कि असल में ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी हैं. 

अखिलेश ने कहा कि सभापति महोदय, जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वे हर चीज को अपना बनाना चाहते हैं. 150वें वर्ष में बंकिम चंद्र चटर्जी को याद कर रहे हैं... सत्ता पक्ष के लोग समय-समय हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं, उनको वे ओन (अपना बनाना) करना चाहते हैं. सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों ने इस पर विरोध जताया.

अखिलेश ने कहा कि सत्तापक्ष के लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं. इनकी पार्टी जो आज है भाजपा, जिस समय गठन हो रहा था उस समय आपके जो अध्यक्ष चुने गए थे. उनको जो भाषण देना था उस पर बहस हो रही थी. बहस इस पर थी भाजपा सेक्युलर और सोशलिस्ट रास्ते पर जाएगी या नहीं जाएगी. तब के अध्यक्ष ने समाजवादी विचारधारा और सेक्युलर रास्ता अपनाया. यही नहीं, मंच पर इन्होंने जयप्रकाश जी की तस्वीर लगाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की. बीच में मौका मिला तो अखिलेश ने इंडिगो संकट पर भी तंज कसा. 

पढ़ें: बाबरी, गीता, वंदे मातरम...क्या बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है? 6 प्वाइंट्स में जानिए

उन्होंने कहा कि जिस समय कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रवींद्र नाथ टैगोर ने गीत गाया, उससे इसकी लोकप्रियता आम लोगों के बीच पहुंच गई. वंदे मातरम का नारा लोगों को जोड़ने का काम करता था. वंदे मातरम के नारे से देश एकजुट होने लगा तो अंग्रेजों ने देशद्रोही कानून लगा दिया. बच्चों ने कक्षा में गाया तो अंग्रेजों ने उन्हें जेल में भेज दिया. इसका महत्व समझा जाना चाहिए. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

