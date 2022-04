UP Politics: शिवपाल और आजम खान की मुलाकात पर क्या बोले अखिलेश यादव? दिया ऐसा रिएक्शन

Akhilesh Yadav On Meeting Of Shivpal-Azam Khan: सपा (SP) सुप्रीमो अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (PSP) के अध्यक्ष शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) हाल ही में सपा नेता आजम खान (Azam Khan) से जेल में मुलाकात के लिए गए थे, इसपर अखिलेश यादव ने रिएक्शन दिया है. अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है.

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव की सीतापुर जेल में सपा नेता आजम खान से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनसे कौन मिलने गया था. मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.

UP | On being asked about Pragatisheel Samajwadi Party chief Shivpal Singh Yadav meeting SP leader Azam Khan at Sitapur Jail, SP chief Akhilesh Yadav said, "I don't know who went to meet him. I don't have any information on this." https://t.co/YKBB5kmJky pic.twitter.com/1H5H10e40y

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 24, 2022