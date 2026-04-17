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Hindi Newsदेशअखिलेश के सास-बहू वाले तंज पर फूटा स्मृति ईरानी का गुस्सा! बोलीं-सीरियल नहीं, संसद देखिए

अखिलेश के 'सास-बहू' वाले तंज पर फूटा स्मृति ईरानी का गुस्सा! बोलीं-सीरियल नहीं, संसद देखिए

Smriti Irani Slams Akhilesh Yadav: संसद में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी का नाम लिए बिना ये कमेंट कर दिया, 'आपकी सास-बहू वाली तो हार गई.' अखिलेश का तंज 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से स्मृति ईरानी की हार की ओर था. इसके बाद स्मृति ने इस पर जोरदार पलटवार किया.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 17, 2026, 07:13 AM IST
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अखिलेश यादव पर स्मृति ईरानी का पलटवार (Akhilesh Yadav and Smriti Irani)
अखिलेश यादव पर स्मृति ईरानी का पलटवार (Akhilesh Yadav and Smriti Irani)

संसद के विशेष सत्र के दौरान सियासी माहौल उस समय गरमा गया, जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ‘सास-बहू’ वाले बयान के जरिए बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पर तंज कस दिया. यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ, जब संसद में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन (डिलिमिटेशन) बिल जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही थी. बहस के दौरान अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी के चर्चित टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का जिक्र करते हुए कहा, 'आपकी सास-बहू वाली तो हार गई.' उनका इशारा 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से ईरानी की हार की ओर था, जहां उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने हराया था.

अखिलेश यादव के इस बयान पर स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तीखा जवाब दिया. उन्होंने लिखा कि अच्छा है कि अखिलेश जी को आज उनकी याद आई. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है, वे उन लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से पहचान बनाई है. ईरानी ने आगे कहा कि जो लोग कभी नौकरी नहीं करते, वे कामकाजी महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं. उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह दी कि वे “सीरियल्स से ध्यान हटाकर संसद के काम पर फोकस करें” और महिलाओं को सशक्त बनाने वाले महत्वपूर्ण बिल पास करवाने में योगदान दें.

 

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अखिलेश के तंज पर स्मृति ईरानी का पलटवार

दरअसल, स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा कि उन्हें जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव ने संसद में उनका जिक्र किया. इस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, 'यह अच्छी बात है कि जो लोग राजनीति विरासत में पाते हैं, वे उन लोगों को भी याद करते हैं जो अपनी मेहनत के दम पर मुकाम हासिल करते हैं.' उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह भी दी कि वे व्यक्तिगत टिप्पणियों से हटकर संसद के कामकाज पर ध्यान दें और महिलाओं को सशक्त बनाने वाले अहम बिल पास कराने में भूमिका निभाएं.

संसद स्मृति ईरानी पर क्या बोले थे अखिलेश यादव?

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान सियासी माहौल काफी गर्म नजर आया. इस बहस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. अपनी बात रखते हुए अखिलेश यादव ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि महिलाओं को उनका असली हक देने की इच्छा सरकार में नहीं दिखती. इसी दौरान उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी तंज कसते हुए कहा, 'वो सास-बहू वाली तो हार गई.' उनके इस बयान के बाद सदन में हलचल बढ़ गई और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई. महिला आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर भी नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, जिससे बहस और ज्यादा तीखी हो गई.

यह भी पढ़ेंः तमिलनाडु से आंध्र तक... दक्षिण भारत के 5 राज्यों को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी? 

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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