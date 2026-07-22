/हाथ तोड़े, सिर तोड़ा, बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? NEET पेपर लीक पर संसद में बोले अखिलेश

NEET Protest Akhilesh Yadav: लोकसभा में अखिलेश यादव ने NEET छात्रों पर हुए पुलिस अत्याचार पर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि अगर सदन में सुनवाई नहीं होगी तो छात्र सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए सवाल उठाया है कि आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा. अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार किसी डर या दबाव में काम कर रही है. वहीं संसद भवन परिसर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.
लोकसभा में क्या बोले अखिलेश यादव?
लोकसभा में अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से कहा कि छात्रों की नहीं सुनेंगे तो वो सड़कों पर आएंगे. सरकार ने जो व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है.. इस्तीफा जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे. लेकिन सवाल यह है कि छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ, उनके हाथ तोड़े, सिर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े. क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर. अगर आप यहां सुन लेते हम नहीं जाते. क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं. युवाओं के लिए बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते आप?
"छात्रों के हाथ तोड़े, सिर फोड़े, कपड़े फाड़े। बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?"
अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा !! https://t.co/YASPe1Wn6i pic.twitter.com/9Xw8O4XCRw
— Sachin Gupta (@Sachingupta) July 22, 2026
धर्मेंद्र प्रधान पर क्यों चुप है सरकार?
NEET परीक्षा विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटा पा रही है. अखिलेश ने सवाल किया कि क्या मंत्री के पास सरकार के कुछ ऐसे राज हैं जिसकी वजह से सरकार उन पर कार्रवाई करने से डर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का यह रवैया साफ दिखाता है कि वह किसी बड़े दबाव में काम कर रही है.
#WATCH | Delhi | Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says, "We must think why the government is not able to remove its minister. What kind of pressure is there on the govt? Does the minister hold secrets of the government because of which it is not able to remove him? The govt is… pic.twitter.com/U86clw7SyI
— ANI (@ANI) July 22, 2026
छात्रों के हक के लिए जारी रहेगा आंदोलन
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे NEET छात्रों को समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा समर्थन दिया है. सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं होतीं, विपक्ष का यह प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है. उन्होंने 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की और उस दिन को 'ब्लैक डे' करार दिया. धर्मेंद्र यादव ने कहा कि संसद से लेकर सड़क तक छात्रों की आवाज उठाई जाती रहेगी.
संसद परिसर में काले कपड़ों में विरोध
संसद की कार्यवाही के दौरान भी विपक्ष का गुस्सा देखने को मिला. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराया. सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में जनता और छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है और सरकार पूरी तरह से तानाशाही के रास्ते पर चल रही है.
प्रियंका गांधी और खड़गे का बड़ा हमला
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिक्षा बजट को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि देश में बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं और छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है. सरकार एक तरफ बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रही है, लेकिन छात्रों के लिए सही व्यवस्था नहीं कर पा रही. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष तानाशाही से डरने वाला नहीं है और वह देश के युवाओं के हक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेगा.