ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश में लगे अखिलेश यादव, चुनाव से पहले किए कई बड़े ऐलान

लखनऊ: UP विधान सभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, जातीय गोलबंदी भी तेज हो रही है. ऐसे में M+Y फैक्टर के लिए मशहूर समाजवादी पार्टी ने भी मंगलवार को ब्राह्मण समाज के लोगों से मुलाकात के बाद कई ऐलान किए हैं. माना जा रहा है कि इन चुनावों में ब्राह्मण वोटों का खास प्रभाव देखने को मिलने वाला है.

लखनऊ में मुलाकात

आपको बता दें कि लखनऊ में ब्राह्मण संगठनों ने अखिलेश यादव से मंगलवार को मुलाकात की. इस मुलाकात में विनय शंकर तिवारी के अलावा अन्य ब्राह्मण संगठन भी मौजूद रहे. इसके बाद अखिलेश की ओर से कई ऐलान किए गए.

सपा सरकार बनने पर संस्कृत शिक्षकों का सम्मान करेंगे. काशी विश्वनाथ मंदिर समेत अन्य मंदिरों के पुजारियों का मानदेय देंगे. रामलीला के कलाकारों को मानदेय देंगे. समाजवादी श्रवण यात्रा शुरू करेंगे. संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देंगे. संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी की मदद देंगे.

ब्राह्मण वोट पर कई पार्टियों की नजर

गौरतलब है कि सिर्फ अखिलेश ही नहीं बल्कि मायावती की बसपा और भाजपा भी ब्राह्मणों को खुश करने के लिए कई वादे कर रहे हैं.

UP में ब्राह्मण वर्चस्व

बता दें कि UP में ब्राह्मण मतदाता करीब 12 से 14 प्रतिशत माना जाता है. अब तक UP के 21 मुख्यमंत्रियों में 6 ब्राह्मण रहे. इनमें नारायण दत्त तिवारी 3 बार CM रहे. इसके अलावा UP में करीब 115 सीटें ऐसी हैं, जिनमें ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है. 15 फीसदी से ज्यादा ब्राह्णण वोट वाले 12 जिले माने जाते हैं.

