/नगरसेवक या वसूलीबाज: शिंदे गुट का पार्षद गिरफ्तार, 15 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप

Maharashtra News: महाराष्ट्र के अकोला जिले में अपने वार्ड के एक होटल व्यवसायी से कथित तौर पर रंगदारी मांगने के आरोप में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नगरसेवक सागर भारूका को अकोला शहर के सिविल लाइन्स पुलिस ने गिरफ्तार किया है. सागर पर होटल मालिक को धमकाकर 15 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है. इस कानूनी एक्शन के बाद अकोला महानगर पालिका में सत्ताधारी भाजपा और सहयोगी दल शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के बीच का विवाद अब खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है.
पुलिस के मुताबिक, नगरसेवक सागर भारूका पर 3 अक्टूबर की रात को बस स्टैंड क्षेत्र स्थित होटल मालिक और वहां काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप है.
इसके साथ ही होटल मालिक से 15 लाख रुपये की मांग किए जाने की शिकायत भी पुलिस में दर्ज कराई गई है. इस मामले में सिविल लाइन्स पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सागर भारूका को गिरफ्तार किया है.
दूसरी ओर सागर भारूका ने सभी आरोपों को सफेद झूठ बताते हुए खारिज किया है. सागर का दावा है कि मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. इसलिए पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है. उन्होंने ये भी कहा, बिना किसी जांच-पड़ताल के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है. मैं फैमिली के साथ वहां खाना खाने गया था लेकिन मैंने होटल के मालिक या मैनेजर किसी से किसी भी तरह की रंगदारी नहीं मांगी.
इस बीच, नगर सेवक सागर भारूका पर लगे आरोप और पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद अकोला महानगर पालिका में सत्ताधारी भाजपा और सहयोगी दल शिवसेना के बीच राजनीतिक संबंध एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. मामले की आगे की जांच सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा की जा रही है.
सागर भारुका का इससे पहले अकोला नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय अग्रवाल से विवाद हुआ था. इस मामले में भी भारुका के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. तब अग्रवाल समर्थकों ने आरोप लगाया था कि सागर भारुका को बहुत जल्द गुस्सा आता है ये किसी नगरसेवक के लिए अच्छी बात नहीं मानी जा सकती है. आज सोमवार को भारूका को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिक गई हैं.