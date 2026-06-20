International Yoga Day 2026: पूरे देश में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन से जुड़ी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. दुनिया के 180 देशों में भी इस खास दिन को धूमधाम से मनाने की तैयारी है. Gen Z जी की बात करें तो वो भी फिटनेस से जुड़ी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए बेकरार नजर आए. नेता से लेकर अभिनेता समेत तमाम सेलिब्रेटी दुनियाभर में हेल्थ और फिटनेस को बढ़ावा देने वाले सबसे इस बड़े सार्वजनिक आयोजन में शामिल हो रहे हैं.
देश की राजधानी दिल्ली में भी 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में योग दिवस पर योगा करेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के साथ योगासन करते नजर आएंगे.
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने जा रहे मेगा इवेंट में 3, 000 लोग शामिल होंगे. केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया तथा अभिनेता और फिटनेस आइकन अक्षय कुमार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' थीम पर करीब सभी लोग एक साथ योग करेंगे.
खेल मंत्रालय के मुताबिक, देशभर में भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के क्षेत्रीय केंद्रों, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों, प्रशिक्षण केंद्रों और खेलो इंडिया संस्थानों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों में 15 हजार से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है.
इसके अलावा राष्ट्रीय खेल महासंघ, राज्य खेल विभाग, खेल विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान भी योग दिवस के आयोजन में हिस्सा लेंगे. यह पूरा आयोजन भारत के खेल तंत्र को योग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
मनसुख मांडविया ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी. तब से यह आयोजन दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का प्रतीक बन गया है.
उन्होंने कहा कि योग अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और संतुलित जीवनशैली का वैश्विक आंदोलन बन चुका है.
राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य फिट इंडिया कार्यक्रम में करीब 3000 लोगों के पहुंचने की संभावना है. इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध सेलिब्रिटी योग प्रशिक्षक अंशुका परवानी द्वारा विशेष योग सत्र भी कराया जाएगा. इस आयोजन में खिलाड़ी, छात्र, वरिष्ठ नागरिक, फिटनेस प्रेमी, योग साधक और परिवार एक साथ शामिल होंगे. इसका उद्देश्य योग की शक्ति और स्वस्थ जीवनशैली के महत्व को लोगों तक पहुंचाना है.
21 जून को मनाए जाने वाले 1अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक आयोजन में 180 से अधिक देशों के लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. पिछले एक दशक में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के सबसे बड़े वेलनेस अभियानों में से एक बन गया है. भारत इसकी अगुवाई कर रहा है और योग के जरिए स्वस्थ, सक्रिय और बेहतर जीवनशैली का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है.
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— स्वामी रामदेव (@yogrishiramdev) June 20, 2026
महर्षि पतंजलि को 'योग' का प्रणेता माना जाता है. आगे कई ऋषि-मुनियों से होते हुए योग सर्वत्र पहुंचा. स्वामी रामदेव ने योग की महिमा का परिचय दुनिया से करवाकर सबकी सेहत सुधारने जैसा नेक काम किया है.