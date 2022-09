Akshay Kumar: 'दहेज प्रथा' को प्रमोट कर रहे अक्षय? रोड सेफ्टी पर नितिन गडकरी के ट्वीट को लेकर बवाल- देखें VIDEO

Akshay Kumar Latest News: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार में 6 एयरबैग लगाने पर जोर देने वाली एक पोस्ट ने बवाल खड़ा कर दिया है. उन्होंने सड़क सुरक्षा अभियान से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था, जिसे दहेज प्रथा से जोड़ा जा रहा है. इसके अलावा वीडियो में नजर आ रहे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी राजनेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं.

नितिन गडकरी ने किया ये ट्वीट

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को 6 एयरबैग के समर्थन में एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने लिखा, '6 एयरबैग वाले वाहन में सफर कर जीवन को सुरक्षित बनाएं. इस वीडियो में अक्षय कुमार भी नजर आ रहे हैं. अब कई राजनेता प्रतिक्रिया दे रहें हैं और कह रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है (दहेज लेना या देना भारत में दंडनीय अपराध है).

वीडियो में 'दहेज' शब्द का इस्तेमाल नहीं

हालांकि अक्षय ने वीडियो में 'दहेज' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, न ही वीडियो की सामग्री का इस्तेमाल किया है. वीडियो में एक लड़की के विदाई सीन को दिखाया गया है. इसमें देखा जा रहा है कि पिता अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करते हुए रो रहा है. इस बीच, अक्षय कुमार आते हैं और उन्हें अपनी बेटी और दामाद की सुरक्षा के बारे में सचेत करते हैं. वह कहते हैं, 'ऐसी गाड़ी में बेटी को विदा करोगे तो रोना तो आएगा ही ना...'. इसके बाद पिता गाड़ी की खूबियां गिनाते हैं, लेकिन अक्षय 6 एयरबैग के बारे में पूछते हैं. वीडियो के अंत में कार बदली जाती है.

This is such a problematic advertisement. Who passes such creatives? Is the government spending money to promote the safety aspect of a car or promoting the evil& criminal act of dowry through this ad? https://t.co/0QxlQcjFNI

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) September 11, 2022