Dhurandhar में अक्षय खन्ना ने जो किया डांस, बलूचों की सैकड़ों साल पुरानी 'बुलंदी' की है मिसाल

Dhurandhar, Akshay Khanna Dance: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' ना सिर्फ कमाई के चलते सुर्खियों में है बल्कि उसके किरदारों के जरिए की गई एक्टिंग और डांस स्टेप्स भी चर्चा का विषय बने हुए हैं. खास तौर पर अक्षय खन्ना, उनकी अदाकारी को फैंस ने बहुत सराहा है. उनके डांस स्टेप्स पर तो लाखों लोग रील्स बनाकर शेयर कर रहे हैं. अक्षय के जरिए किया डांस कोई नया नहीं है इसके पीछे एक लंबा और जटिल इतिहास छिपा हुआ है.

अक्षय खन्ना का स्टेप जब वायरल हुआ तो कोरियोग्राफर की तरफ से कहा गया कि यह स्टेप्स पहले से तय नहीं था, बल्कि खुद अक्षय खन्ना ने अनाचक ऐसा कर दिया और जब उन्होंने ऐसा किया तो सभी हैरान रह गए. जिसका फिल्म रिलीज होने के बाद फैंस के प्यार के रूप में रिवॉर्ड भी मिला. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाने के इस अंदाज को 'चाप' बलूच नृत्य कहा जाता है.

कई विविधताओं वाला नृत्य है 'चाप'

'चाप' शब्द का अर्थ 'ताली बजाना' होता है. जो इस गाने के तत्वों में से एक है. जो एक गोल दायरा बना कर दिया जाता है. जिसमें सभी लोग तालबद्ध तरीके से ताली बजाते हैं, सिर, धड़ की गतिविधियां एकजुटता के साथ करते हैं. गोलाकार में मौजूद सभी लोग एक साथ नृत्य करते हैं. दिलचस्प बात यह है कि 'चाप' नृत्य तालियां बजाने के भी अलग-अलग तरीके हैं. जैसे कि -चपी (दो ताली), से-चपी (तीन ताली) और चार-चपी (चार ताली).

युद्ध से पहले किया जाता था चाप नृत्य

कहा जाता है कि चाप नृत्य बलूच समाज में जनजातीय युद्धों से पहले सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए किया था. इस नृत्य को एक संकेत के तौर पर भी देखा जाता था. क्योंकि जिस जोश के इस नृत्य के दौरान तालियां बजती हैं, पैर ऊपर नीचे उठते उससे एक जोशीला शोर पैदा होता है, जो यह संदेश देती थी कि योद्धा आगे बढ़ रहे हैं. यह कितना पुराना है इसका अंदाजा लग पाना मुश्किल है लेकिन कुछ लोगों का मानना ​​है कि इसकी जड़ें इस्लाम-पूर्व काल तक जाती हैं. खास तौर पर सूफिज्म में इस तरह देखने को मिलता है.