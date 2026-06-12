Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /आ गया अल नीनो! मौसम विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी, जानें आपके इलाके पर क्या होगा असर

आ गया अल नीनो! मौसम विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी, जानें आपके इलाके पर क्या होगा असर

Monsoon: भारत में बारिश सिर्फ मौसम में होने वाला बदलाव नहीं बल्कि इमोशन होती है. अलनीनो का मॉनसून पर बुरा असर पड़ना तय हो गया है, लेकिन उम्मीद का दामन अभी छूटा नहीं है. घबराना नहीं है, सावधान रहना है. मौसम विभाग के अगले अपडेट पर नज़र रखना है.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Jun 12, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:09 PM IST
आ गया अल नीनो! मौसम विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी, जानें आपके इलाके पर क्या होगा असर

About the Author

Shwetank Ratnamber

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज़ से जुड़ाव 2018 में हुआ. ज़ी मीडिया नेटवर्क के इंटरनेशनल चैनल WION के साथ दो साल काम करके कई देशों में मौजूद ब्यूरो के जरिए वैश्विक राजनीति को करीब से देखा और समझा. अंतरराष्ट्रीय ख़बरों के सबसे प्रतिष्ठित प्राइम टाइम न्यूज़ शो Gravitas के साथ 'The West Asia Post', 'One Africa', WION Wings और WION Traveller जैसे शो ऑन एयर कराए और टीम के साथ हिंदी भाषा में लाइव इंटरप्रिटेशन भी किया. 2004 में शुरू हुए इस सफर में एंकरिंग, रिपोर्टिंग और रनडाउन संभालने का भरपूर मौका भी मिला.

ज़ी न्यूज़ डिजिटल में कार्यरत श्वेतांक समसामायिक मुद्दों पर ख़बरें लिखने के साथ ओपिनियन भी लिखते हैं. चार लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव कवर कर चुके श्वेतांक ने पत्रकारिता का ककहरा दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से सीखा. जर्नलिज्म में PG डिप्लोमा करने के बाद एम.ए. (मास कम्युनिकेशन) और एम.ए. पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदस्य हैं. आप shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल कर उनसे सीधे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दुनिया के सबसे बड़े IPO की लिस्टिंग, शेयर बाजार में दस्तक देते ही खरबपति बने मस्क
Elon Musk4 min ago
2
Delhi news10 min ago
3
Rohit Sharma15 min ago
4
Monsoon21 min ago
5
Crime news in Hindi23 min ago