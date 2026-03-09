Viral News: जूस है या फिर शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को पीते ही आने लगे चक्कर

Karnataka Schools Alcohol Drink: स्कूलों के पास शराब वाली ड्रिंक बेचने के मामले पर कर्नाटक स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने खुद संज्ञान लिया है. दरअसल इसे पीने के बाद होली पर छोटे बच्चों को भी चक्कर आ रहे थे.
BuzzBallz Drink: कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों के पास BuzzBallz नाम की ड्रिंक बेचने का मामला सामने आया है. दावा किया जा रहा है कि इसमें शराब है. अब कर्नाटक स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (KSCPCR) ने इन रिपोर्ट्स पर स्वत: संज्ञान लिया है. 4 मार्च के एक खत में KSCPCR के चेयरमैन शशिधर एस कोसुंबे ने कर्नाटक स्टेट ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को खत लिखकर इस ड्रिंक में शराब होने को लेकर रिपोर्ट मांगी है.
कमीशन ने चिंता जताई कि जूस जैसे फॉर्मेट में बिकने वाले बजबॉल्ज में लगभग 15 परसेंट अल्कोहल के साथ-साथ हाई शुगर लेवल होता है और यह युवाओं के बीच पॉपुलर हो रहा है. इसने डिपार्टमेंट से अल्कोहल लेवल को वेरिफाई करने के लिए लैब टेस्टिंग करने और अगर ड्रिंक नुकसानदायक पाई जाती है तो एक्शन लेने को कहा है. KSCPCR ने पांच दिनों के अंदर की गई कार्रवाई की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है.
बेगुर रोड पर एक अपार्टमेंट में रहने वाले एक अनजान व्यक्ति ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि होली के जश्न के दौरान 11 साल तक के बच्चों को बजबॉल्ज पीने के बाद नींद आ रही थी.
शख्स ने कहा, 'होली के जश्न के दौरान, कुछ छोटे बच्चे इसे लेकर जा रहे थे और पी रहे थे. हमें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें चक्कर आने लगे. फिर हमने ऑनलाइन चेक किया तो पता चला कि इसमें अल्कोहल की मात्रा थी.'
बजबॉल्ज की ऑफिशियल वेबसाइट से पता चलता है कि उसके सभी प्रोडक्ट्स में 15 परसेंट अल्कोहल होता है. ब्रांड के स्पोक्सपर्सन ने द इंडियन एक्सप्रेस के कॉल्स और WhatsApp मैसेज का जवाब नहीं दिया.
एक सूत्र के मुताबिक, UK, मैक्सिको और आयरलैंड में मौजूद कॉकटेल ब्रांड BuzzBallz ने पिछले साल दिसंबर में इंडियन मार्केट में एंट्री की थी. यह अभी सिर्फ बेंगलुरु में 180 ml के बॉल जैसे पैक में मिलता है, जिसमें 15 परसेंट अल्कोहल होता है और हर पैक 100 रुपये का मिलता है. यह इसे दूसरे शहरों में भी लाने का प्लान बना रहा है.
