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CISF के एक्शन से बच्चा चोरी का प्रयास फेल, सराय काले खां नमो भारत स्टेशन पर जवानों ने गिरोह को पकड़ा

सीआईएसएफ के एक एक्शन से बच्चा चोरी और मानव तस्करी का संदिग्ध प्रयास फेल हो गया. जवानों ने एक सात साल के बच्चे को सुरक्षित बचा लिया और उसके परिवार को सौंपा गया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 31, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:09 PM IST
CISF के एक्शन से बच्चा चोरी का प्रयास फेल, सराय काले खां नमो भारत स्टेशन पर जवानों ने गिरोह को पकड़ा

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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