नेपाल को तबाह कर भारत आ रहा 'सैलाब', गंडक नदी में आज उठ सकती हैं 3 मीटर ऊंची लहरें; यूपी- बिहार में हाई अलर्ट

Impact of Nepal Floods on India: तिब्बत सीमा से सटे नेपाली इलाकों में ग्लेशियर टूटने की वजह से आई भयानक फ्लैश फ्लड ने नेपाल में तबाही मचा दी है. तिब्बत सीमा से निकलने वाली भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों में आए अचानक उफान ने नेपाल के रसुवा (Rasuwa) और आसपास के जिलों में भयानक तबाही मचाई है. नेपाल पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 157 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं और लगभग 160 से अधिक लोग घायल हैं. वहीं एक हजार से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. लापता लोगों में नेपाल घूमने आए 290 से ज्यादा विदेशी पर्यटक और कई स्थानीय निवासी शामिल हैं. कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए 133 यात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं. इसकी वजह से उनके परिवारों में चिंता बढ़ी हुई है.