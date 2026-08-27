Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /नेपाल को तबाह कर भारत आ रहा सैलाब, गंडक नदी में आज उठ सकती हैं 3 मीटर ऊंची लहरें; यूपी- बिहार में हाई अलर्ट

नेपाल को तबाह कर भारत आ रहा 'सैलाब', गंडक नदी में आज उठ सकती हैं 3 मीटर ऊंची लहरें; यूपी- बिहार में हाई अलर्ट

Impact of Nepal Floods on UP and Bihar: नेपाल को तबाह करने के बाद अब सैलाब तेजी के साथ भारत की ओर आ रहा है. माना जा रहा कि इस सैलाब की वजह से आज बिहार से होकर गुजरने वाली गंडक नदी में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं. इसे देखते हुए यूपी- बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 27, 2026, 05:52 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:52 AM IST
नेपाल को तबाह कर भारत आ रहा 'सैलाब', गंडक नदी में आज उठ सकती हैं 3 मीटर ऊंची लहरें; यूपी- बिहार में हाई अलर्ट

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पंचांग: शोभन के बाद अतिगण्ड योग, जानें सूर्य-चंद्रमा की स्थिति, नक्षत्र और राहुकाल!
2
3
4
5