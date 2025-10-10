Alert of major terrorist attack in Punjab: हरियाणा के कुरुक्षेत्र से पंजाब के दो युवकों गुरविंदर उर्फ गग्गू (19) और संदीप (22) को हिरासत में लिया गया.उनके पास से हैंड ग्रेनेड बरामद.सेंट्रल एजेंसियों ने खुलासा किया कि खालिस्तानी संगठन BKI और पाक ISI पंजाब पुलिस ठिकानों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे.त्योहारों के दौरान अलर्ट जारी, पूछताछ जारी.
Pakistan ISI-backed terror network busted in Punjab: त्योहारों का सीजन चल रहा है, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है. पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों का खतरा मंडरा रहा है. बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) और पाकिस्तान की ISI मिलकर बड़े हमले की प्लानिंग कर रही है. खासतौर पर पंजाब पुलिस के दफ्तर और चौकियां निशाने पर हैं. सेंट्रल एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है, ताकि कोई बड़ी घटना न हो सके.
सूत्रों के मुताबिक, यह खबर इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक महत्वपूर्ण बैठक से पता चली है. वहां पंजाब पर छाए आतंकी बादलों पर चर्चा हुई. बता दें कि दो दिन पहले ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पंजाब के दो युवकों को पकड़ा गया था. इनसे पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ. गिरफ्तार युवकों की पहचान गुरविंदर उर्फ गग्गू (19), शाहा गुजरां, पटियाला निवासी और संदीप (22), पटियाला निवासी के रूप में हुई है.
कुरुक्षेत्र गिरफ्तारी से खुला राज
हरियाणा पुलिस ने 7 अक्टूबर की रात को इन दोनों को पेहोवा इलाके में मोटरसाइकिल पर घूमते हुए पकड़ा. खुफिया इनपुट था कि ये कोई बड़ा अपराध करने वाले हैं. तलाशी में इनके बैग से एक हैंड ग्रेनेड मिला. ग्रेनेड को बम डिस्पोजल स्क्वायड ने डिफ्यूज कर दिया. कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. "संदिग्ध युवक पेहोवा क्षेत्र में घूम रहे थे और गंभीर अपराध की योजना बना रहे थे," सेंट्रल एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि विदेश में बैठे हैंडलर्स ने इन दोनों को टारगेट दिया था. प्लान था पंजाब के अलावा कुरुक्षेत्र जिले के किसी पुलिस थाने या चौकी पर हैंड ग्रेनेड से धमाका करना. ग्रेनेड पाकिस्तान सीमा पार से इन युवकों को दिए गए थे. BKI के मास्टरमाइंड हरविंदर सिंह रिंडा जैसे आतंकी इस साजिश के पीछे हैं.
पंजाब पुलिस ठिकाने क्यों निशाने पर?
पहले भी आतंकियों ने पंजाब पुलिस के एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया है. हाल के महीनों में ग्रेनेड अटैक के कई मामले सामने आए. जैसे, दिसंबर 2024 में बटाला के घनियाके बंगर पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंका गया. वडाला बंगर पोस्ट पर भी हमला हुआ. BKI ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली. "ये हमले पुलिस इंस्टॉलेशन्स को टारगेट कर शांति भंग करने के लिए थे,"
