गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में बड़े हमले की फिराक में ISI; जानें बांग्लादेश के रास्ते कैसे रची जा रही साजिश?

Republic Day: भारतीय खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ISI गणतंत्र दिवस से पहले भारत में बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है. एजेंसियों के अनुसार, PoK के आतंकवादी सीधे भारत में घुसने में असमर्थ हैं इसलिए ISI बांग्लादेश मार्ग का इस्तेमाल कर रहा है. इसके लिए स्थानीय तस्करी और मानव तस्करी नेटवर्क का सहारा लिया जा रहा है.
Republic Day 2026: भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और बांग्लादेश के रास्ते भारत में संभावित आतंकवादी घुसपैठ को लेकर चेतावनी जारी की है. एजेंसियों को जानकारी मिली है कि ISI 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस से पहले एक बड़े हमले की साजिश रच रही है. सूत्रों के अनुसार, PoK के आतंकवादी लॉन्चपैड पूरी तरह सक्रिय हैं लेकिन भारत में सीधे घुसपैठ मुश्किल हो रही है. इस वजह से ISI बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसने की योजना बना रहा है. इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने स्थानीय तस्करी सिंडिकेट्स और मानव तस्करी नेटवर्क के संपर्क में अपने ऑपरेटिव्स को भेजा है. ये नेटवर्क मवेशियों की तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा और मानव तस्करी में शामिल हैं और भारत-बांग्लादेश सीमा से अच्छी तरह से परिचित हैं.
समुद्री रास्ते से भारत में घुसने की फिराक में आतंकी
इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादी पहले समुद्री रास्ते से बांग्लादेश में प्रवेश करेंगे. ISI इस अवसर का फायदा उठाएगा क्योंकि मुहम्मद यूनुस सरकार ने 2024 में पाकिस्तानी शिपमेंट पर अनिवार्य निरीक्षण को खत्म कर दिया और पाकिस्तानी वीजा आवेदकों के लिए सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता भी हटा दी. इससे हथियारों, गोला-बारूद और आतंकवादियों को बिना किसी जांच के बांग्लादेश में प्रवेश करना आसान हो गया.
सूत्रों के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के करीबी इब्तिसाम इलाही जहीर ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया था. उनका उद्देश्य तस्करी और आतंकवादी सिंडिकेट्स के प्रमुखों से समन्वय करना था. जहीर लंबे समय से ISI का एजेंट है और उसे इस बड़े हमले का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है. जहीर का कार्य केवल भारत में हमला करना नहीं, बल्कि दक्षिण एशियाई चरमपंथी नेटवर्क को और मजबूत करना भी है.
भारतीय अधिकारियों के अनुसार, ISI के इस हमले का मकसद सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाना नहीं है. उनका लक्ष्य पाकिस्तान के युवाओं को एक संदेश देना है, जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसी संगठनों में शामिल होने में हिचक रहे हैं. इससे इन ग्रुप्स के कैडर का मनोबल बढ़ाने और भर्ती को प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है.
तस्करी नेटवर्क का ISI उठाना चाहता है फायदा
बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद बाग्लादेश में पाकिस्तानियों की उपस्थिति बढ़ गई है. पाकिस्तान ने जमात-ए-इस्लामी की मदद से बांग्लादेश के साथ अपने संबंध मजबूत किए और यूनुस सरकार से कई छूट हासिल की है. ISI ने बांग्लादेश में कई आतंकी सेल बनाए हैं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की गतिविधियों की निगरानी कर रहा है. सूत्रों के अनुसार, यह हमला ISI के लिए बांग्लादेश ऑपरेशन का 'टेस्ट केस' है. एजेंसी भविष्य में इसी रास्ते से पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल को निशाना बनाने की योजना बना रही है. ISI का मानना है कि आने वाले कई चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी व्यस्त रहेंगे, जिससे हमला करना आसान होगा.
अधिकारी ने बताया कि PoK से चुने गए आतंकवादी पहले से ही ट्रेनिंग और ऑपरेशन के लिए तैयार हैं. ISI को केवल उन्हें निर्देश देना है और घुसपैठ को मैनेज करना है. उन्हें किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है. खुफिया एजेंसियों ने कहा कि बांग्लादेश मार्ग को चुना गया है क्योंकि यह न केवल भारत में घुसपैठ के लिए सुविधाजनक है, बल्कि आतंकवादियों को सीमा पार भेजने की योजना आसान बनाता है. ISI स्थानीय तस्करी नेटवर्क का फायदा उठाकर हथियार, गोला-बारूद और आतंकवादियों को भारत में भेजने की तैयारी कर रहा है.
अधिकारी ने कहा कि भारत को इस खतरे के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए. सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं और सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि पिछले हमलों की तरह, इस बार भी ISI की योजना का उद्देश्य केवल शारीरिक नुकसान नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक प्रभाव भी डालना है. भारतीय एजेंसियों के अनुसार, ये हमला ISI और उसके सहयोगियों के लिए रणनीतिक महत्व रखता है. इससे न केवल आतंकवादी नेटवर्क की साख बढ़ेगी, बल्कि उनके प्रशिक्षण और भर्ती में भी तेजी आएगी. अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों को विशेष रूप से बांग्लादेश से आने वाले रास्तों, समुद्री मार्गों और पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं पर सतर्क रहना होगा.
