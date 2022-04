सियासी उथल पुथल: इस राज्य के सभी 24 मंत्रियों ने एक साथ सौंपा इस्तीफा

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश की सियासत में इस वक्त बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. ऐसे में आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि आंध्र प्रदेश के सभी 24 मंत्रियों ने कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) को इस्तीफा सौंप दिया है.

All 24 ministers of Andhra Pradesh submit resignation to Chief Minister Jaganmohan Reddy at a cabinet meeting: Official sources

— Press Trust of India (@PTI_News) April 7, 2022