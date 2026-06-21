Uddhav Thackeray part crisis: महाराष्ट्र में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उद्धव सेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगना तय हो गया है. शिवसेना (UBT) के सभी 6 बागी लोकसभा सासंद सोमवार को दोपहर 3 बजे एकनाथ शिंदे की शिवसेना में मिल सकते हैं. इन छह सांसदों के शिंदे की शिवसेना में ऑफिशियली मिल जाने की उम्मीद है, जिससे बागी गुट को एंटी-डिफेक्शन लॉ के तहत डिसक्वालिफिकेशन से बचने के लिए जरूरी दो-तिहाई वोट मिल जाएंगे.
यह घटनाक्रम रविवार को तब कंफर्म हुआ जब दो बागी सांसदों नागेश पाटिल अष्टीकर और ओमप्रकाश राजे निंबालकर ने रविवार को शिंदे कैंप में शामिल होने के अपने फैसले को पब्लिकली कन्फर्म कर दिया.
17 जून को दिल्ली में शिवसेना (UBT) पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं होने वाले छह MP संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल-अष्टीकर और ओमप्रकाश राजे निंबालकर थे. शिवसेना (UBT) के पास अभी 9 लोकसभा MP हैं, और बागी ग्रुप को दो-तिहाई की लिमिट पूरी करने के लिए कम से कम छह मेंबर चाहिए.
रविवार को इन 6 में से दो ने सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे को टाटा बाय-बाय बोल दिया. पाला बदलने के अपने फैसले को कन्फर्म करते हुए, हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल अष्टीकर ने कहा कि 18 जून तक वो उद्धव ठाकरे के साथ थे, लेकिन अगले दिन से उनके समेत अन्य पांच सांसदों के खिलाफ की गई अपमानजनक बातों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी में बने रहने के बारे में उनका मन बदल दिया.
'ऑपरेशन टाइगर' की अफवाहें फैलने के बाद पहली बार सबके सामने आकर, अष्टीकर ने संडे को कन्फर्म किया कि वह एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और बस एक शिवसेना से दूसरी शिवसेना में चले गए हैं.
उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले दो सालों में उनकी कोशिशों के बावजूद, वह अपने चुनाव क्षेत्र में विकास के काम के लिए फ़ंड नहीं जुटा पाए.
इसके इतर धाराशिव के सांसद ओमप्रकाश राजे निंबालकर ने भी अपने चुनाव क्षेत्र में अपने समर्थकों से बातचीत के बाद शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के अपने फैसले की पुष्टि करते हुए कहा, 'फंड की कमी और विपक्ष में बैठकर लोकल मुद्दों को हल न कर पाने की वजह से उनके इस फैसले पर असर पड़ा.'
निंबालकर ने आगे कहा, 'हम इसलिए हारे क्योंकि हम सत्ता में नहीं थे. क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए मैं पिछले दो सालों में लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सका. इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मैंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है. वो हमारे साथ खड़े रहे. मैंने एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री फडणवीस से बात की है.'
हालांकि निंबालकर ने हाल ही में हुए लोकल बॉडी इलेक्शन में शिवसेना (UBT) की हार और कैंपेन के दौरान उद्धव ठाकरे के मैदान से गायब रहने को भी इस कदम के पीछे की वजह बताया. निंबालकर ने यह भी बताया कि एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनकी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बातचीत करवाई.
राजनीतिक घटनाक्रम के बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चर्चित 'ऑपरेशन टाइगर' की सफलता को लगभग मान लिया. उद्धवसेना (UBT) में फूट के बारे में पूछे गए तमाम सवालों के जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा, 'ऑपरेशन सफल रहा है और शरीर बहुत अच्छी सेहत में है. किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.'
मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस संकट के लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा यह पूरा घटनाक्रम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में बढ़ते भरोसे को दिखाता है. वहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे भी ऑपरेशन की सफलता की पुष्टि करते दिखे.