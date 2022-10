China से निपटने के सारे इंतजाम.. IAF चीफ ने ड्रैगन को लेकर क्यों दिया ये बड़ा बयान

India-China border stand-off: पूर्वी लद्दाख में LAC के करीब चीन की अवैध गतिविधियां सामने आती रही हैं. इससे जुड़े सवाल को लेकर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि भारतीय वायु सेना LAC पर चीनी गतिविधियों से निपटने के लिए उचित 'गैर-एस्केलेटरी' उपाय किए हैं. 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस से पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक मंच पर हालिया घटनाक्रम किसी भी चुनौती को दूर करने के लिए एक मजबूत सेना की जरूरत को दर्शाता है.

एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान

एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि भारतीय वायुसेना "सबसे खराब स्थिति" सहित सभी प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयारी कर रही है और कहा कि यह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने कहा कि हम सक्रिय रूप से तैनात और हमेशा सतर्क रहते हैं. भारतीय वायुसेना एलएसी के साथ सभी चीनी गतिविधियों की निगरानी करना जारी रखे हुए है.

Disengagement has taken place in areas along the LAC. We're keeping an eye on Chinese Air Force activities. We have increased the presence of radars & air defence networks. Appropriate non-escalators measures have been taken in time: IAF chief ACM VR Chaudhari pic.twitter.com/HFes0xwegB

