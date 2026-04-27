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Hindi Newsदेशतंदूर की तरह तप रहा देश, AC में भी सूख रहा गला; क्या 50 डिग्री के पार जाएगा पारा? जानिए शहर-दर-शहर गर्मी का हाल

तंदूर की तरह तप रहा देश, AC में भी सूख रहा गला; क्या 50 डिग्री के पार जाएगा पारा? जानिए शहर-दर-शहर गर्मी का हाल

Delhi NCR Heatwaves: चिलचिलाती धूप के बीच लू के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. एक दो हिल स्टेशन छोड़ दें तो उत्तर भारत में दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत में तमिलनाडु के चेन्नई से लेकर आंध्र प्रदेश तक लोग सूरज के आगे त्राहिमाम कर रहे हैं. मुश्किल हालातों का लोगों के जनजीवन पर कितना असर पड़ा है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 27, 2026, 04:54 PM IST
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उत्तर भारत में गर्मी से परेशान लोग
उत्तर भारत में गर्मी से परेशान लोग

India heatwave 2026: 2026 में देशभर में भयानक गर्मी पड़ रही है. दुनिया के 100 गर्म शहरों में से 98 भारत के हैं. यानी अप्रैल का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है और आसमान से आग बरस रही है. उत्तर भारत किसी तंदूर या भट्टी जैसा तप रहा है.  देश के ज्यादातर राज्यों में पारा 42 डिग्री से 47.3 डिग्री के बीच झुलसा रहा है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि जैसे ठंड से बचाने के लिए जम्मू-कश्मीर में लोग कांगड़ी (अंगीठी) लेकर चलते हैं, वैसे ही गर्मी में जान बचाने के लिए लोग सिर ढ़ककर नींबू पानी, बेल का शर्बत और इलेक्ट्राल/ORS का घोल बोतलों में लेकर चल रहे हैं. थोड़ी-थोड़ी देर में पी भी रहे हैं, फिर भी गला सूख रहा है.

मौसम वैज्ञानिक का बयान

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने कहा, 'जो तापमान है अगर आज का भी देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि भारत में पूरे नॉर्थ-वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव कंडीशन है. गुजरात के हिस्से के लिए ऑरेंज अलर्ट है. छत्तीसगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है. वजह ये है वहां पर हीटवेव कंडीशन है. इसके साथ वार्म नाइट कंडीशन भी है. पूरा नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया के लिए हमारा येलो अलर्ट है.

देशभर में प्रचंड गर्मी- सुलग रहा सूरज

उत्तर से लेकर मध्य भारत और दक्षिण भारत तक सूरज ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. UP के बांदा से लेकर महाराष्ट्र का अकोला गर्मी के शोलों से जूझ रहा है. तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच गया है. वहीं यूपी के 60 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है. गर्मी का ये सितम सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बेजुबान जानवरों पर भी भारी पड़ रहा है. 

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दिल्ली में हीट वेव (DELHI HEATWAVE) एक्शन प्लान  

  • 339 हेल्थ सेंटर्स पर जरूरी दवाइयां.

  • 330 एम्बुलेंस 24×7 सेवा में तैनात.

  • 11,000 कूलिंग पॉइंट्स लगाए जा रहे.

  • 1,900 वॉटर कूलर्स लगाए जा रहे.

  • स्कूलों में हर घंटे वाटर बेल सिस्टम.

यूपी के 60 जिलों में लू का अलर्ट, MP- उत्तराखंड में स्कूल बंद

यूपी के 60 जिलों में लू का अलर्ट है. अगले कुछ दिन लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है. स्कूलों की टाइमिंग बदली है. नोएडा-गाजियाबाद में भीषण गर्मी और हीटवेव के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. डीएम के निर्देश पर नर्सरी से 8वीं तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है. सभी स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक ही खुलेंगे. बच्चों को डिहाइड्रेशन और लू से बचाने के लिए यह आदेश लागू किया गया है. बढ़ते पारे को देखते हुए नौनिहालों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं.

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भोपाल में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है. देहरादून में भी आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद हैं.

जानवर भी झेल रहे टॉर्चर

अप्रैल में सूरज आग उगल रहा है. कई राज्यों में पारा 46 डिग्री पार कर गया है. इंसान तो इंसान बेजुबान भी गर्मी का टॉर्चर नहीं झेल पा रहे है. इस वक्त अगर देश के नक्शे पर नजर डालें तो पूर्वोत्तर को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जो तप न रहा हो. राजस्थान की रेतीली हवाएं अब मध्य प्रदेश और यूपी को झुलसा रही हैं. सड़कों का डामर पिघल रहा है. लोग कह रहे हैं- 'हे सूरज देवता रहम करो!'

महाराष्ट्र का अकोला रविवार को देश का सबसे गर्म शहर रहा. जहां तापमान 47 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया. इसके बाद यूपी का बांदा दूसरे नंबर पर रहा. जहां तापमान 46.6 डिग्री दर्ज किया गया. राजस्थान के बाड़मेर में पारा 46.4 डिग्री पहुंच गया. एमपी के खजुराहो में पहली बार पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया. इंदौर में 6 साल और भोपाल में 3 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है.बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी 43 डिग्री के साथ सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं ने रातों की नींद भी छीन ली है, क्योंकि रात का तापमान भी सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है. 

गर्मी से मौते होने लगीं

लेकिन इसी बीच बिहार के आरा से एक दुखद खबर आई, जहां भीषण गर्मी ने एक निजी स्कूल की महिला कर्मी की जान ले ली। बिहार के 11 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार है.

हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है. मैदानी इलाकों के लोग गर्मी से बेहाल हैं. मौसम विभाग ने पांच जिलों ऊना, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन के कुछेक क्षेत्रों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. इसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी की गई है. 
हमीरपुर में सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही पानी की मांग भी तेजी से बढ़ी है. जल शक्ति विभाग के हमीरपुर जोन के चीफ इंजीनियर रोहित दुबे ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी फील्ड कर्मचारी या अधिकारी जनता की कॉल को नजरअंदाज नहीं करेगा.

बाड़मेर, राजस्थान

राजस्थान बाड़मेर में सूरज की किरणें अब चुभ नहीं रहीं, बल्कि जला रही हैं. पिछले एक हफ्ते से यहां गर्मी ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. तपिश का आलम ये है कि दोपहर 12 बजते ही ऐसा लगता है मानो पूरा शहर किसी तंदूर में कैद हो गया हो. सबसे बुरा हाल उन मजदूरों और किसानों का है, जिन्हें पेट की आग बुझाने के लिए आसमान से बरसती इस आग के बीच काम करना पड़ रहा है.

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(AI फोटो लेकिन हकीकत है ये उत्तर भारत की) 

छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में गर्मी का टॉर्चर अपने चरम पर है. आसमान से बरसती आग ने इंसानों का घर से निकलना मुहाल कर दिया है, तो वहीं सिद्धार्थ उद्यान के पिंजरों में बंद वन्यजीवों की भी सांसें फूलने लगी हैं. जानवरों को ठंडक पहुंचाने के लिए सबसे पहला बदलाव उनके नहाने के  समय में किया गया है. अब बाघों और शेरों को दिन में एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे चार बार नहलाया जा रहा है. पानी की फुहारों के बीच ये जानवर कुछ पल के लिए राहत की सांस ले पा रहे हैं. 

उत्तर प्रदेश में गर्मी से निपटने के लिए हाई-टेक इंतजाम किए जा रहे हैं. बलिया में 42 वेदर सेंसर लगाए गए हैं, जो पल-पल का डेटा कंट्रोल रूम को भेज रहे हैं. सीएमओ के मुताबिक, जहां भी तापमान बढ़ता है, वहां की पीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों) को तुरंत अलर्ट कर दिया जाता है.

महराजगंज, यूपी

वहीं महराजगंज में हालात चिंताजनक हैं. सरकारी अस्पतालों में उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन के मरीजों की तादाद 40 फीसदी तक बढ़ गई है. जिला अस्पताल में 6 बेड का स्पेशल 'हीट वेव वार्ड' आरक्षित किया गया है. डॉक्टर बासी भोजन और दूषित पानी से बचने की सलाह दे रहे हैं.

यानी कि स्थिति साफ है, अगले 4 से 5 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है. सूरज के तेवर और तीखे होने वाले हैं. ऐसे में तपती गर्मी में बाहर निकलने से पहले सावधानी जरूर बरतें. 

दक्षिण भारत में तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक के कई सारे शहर तेज धूप से तप रहे हैं. कड़ी धूप और गर्मी से बचने के लिए लोग पेय पदार्थों का भी सेवन कर रहें हैं. कई जिलों में नगर निगम की तरफ से सड़कों के किनारे लगाए गए पौधों पर बारिश की फुहार कराई जा रही है. ताकि पौधे धूप में सूखने न पाएं.

(यह भी पढ़ें- 'भट्टी' की तरह तपा देश, लू के थपेड़ों से हलकान उत्तर भारत; 27 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम, IMD ने बताया)

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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