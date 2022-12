Bilawal Bhutto Controversy: PM मोदी पर बिलावल के बयान पर भड़के सूफी काउंसिल के अध्यक्ष, मुसलमानों पर कही ये बात

Bilawal Bhutto Comment: पाकिस्तान (Pakistan) के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो (Bilawal Bhutto) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के बारे में आपत्तिजनक बयान को लेकर भारत के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है. इस बीच, ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल (All India Sufi Sajjadanashin Council) के अध्यक्ष हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती (Naseeruddin Chishty) ने बिलावल भुट्टो को करारा जवाब दिया है. नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने अपने पद की गरिमा का मान नहीं रखा.

भुट्टो के बयान पर चिश्ती ने जताई आपत्ति

नसीरुद्दीन चिश्ती (Naseeruddin Chishty) ने कहा कि मैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई जहरीली भाषा की कड़ी निंदा करता हूं. बिलावल भुट्टो ने न केवल अपने पोर्टफोलियो की गरिमा को गिराया बल्कि अपने पूरे देश के मान को घटाया है.

I strongly condemn the venomous language used by Pakistan Foreign Minister against PM Modi. Bilawal Bhutto has not only downgraded the position of his portfolio but also of his entire nation: Hazrat Syed Naseeruddin Chishty, Chairman of All India Sufi Sajjadanshin Council pic.twitter.com/225Vk4pSjP

पाकिस्तान को दिलाई ओसामा की याद

ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष नसीरुद्दीन चिश्ती ने बिलावल के बयान पर कहा कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तानी मुस्लिमों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और बेहतर स्थिति में हैं. बिलावल भुट्टो भूल गए हैं कि आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तानी सरकार की नाक के नीचे अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान में मार गिराया था.

My advice to Bhutto is not to compare India with Pak as our Constitution guarantees freedom of religion to all. Every Muslim feels proud to be an Indian: Hazrat Syed Naseeruddin Chishty, Chairman, All India Sufi Sajjadanshin Council & successor of spiritual head of Ajmer Dargah pic.twitter.com/wfP2TGevJh

— ANI (@ANI) December 17, 2022