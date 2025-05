मॉनसून के लिए तो सब अच्छा-अच्छा, कूल-कूल बता रहे हैं... आने वाले 20 दिनों में कितना सताएगी गर्मी? जान लीजिए

South West Monsoon 2025: इस बार के गर्मियों के सीजन (Summer season 2025) की बात करें तो इस बार भी ठीक-ठाक पसीने छुड़ाने वाली गर्मी पड़ रही है. देश के कुछ राज्यों में अधिकतम तापमान 42-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, लोग बुरी तरह परेशान है. मॉनसून (monsoon) की आहट से किसानों को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि खरीफ की फसल की बुवाई इसी पर निर्भर करती है. क्या इस बार का मानसून सामान्य से बेहतर होगा और मई के आखिरी हफ्ते से लेकर जून का मौसम क्या रंग दिखाएगा, आइए मौसम विभाग (IMD) के हिसाब से बताते हैं.

मई के आखिरी हफ्ते से लेकर जून के पहले सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग यानी आईएमडी (IMD) के ताजा बुलेटिन के मुताबिक मानसून (Monsoon 2025) को लेकर पहले ही खुशखबरी नौतपा (भीषण गर्मी वाले वो 9 दिन जब सूरज देवता, अपनी धरती के सबसे करीब होते हैं) के शुरु होने से पहले आ चुकी है. नौतपा हर साल मई महीने के अंत में आता है, क्योंकि इन 9 दिनों में सूरज पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिसके कारण तापमान बहुत बढ़ जाता है. ऐसे में इन नौ दिनों में गर्मी का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है. इस बार नौतपा 25 मई से 8 जून तक रहेगा.

मॉनसून के लिए अच्छी खबर

IMD के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून (South West Monsoon) 21 मई 2025 को दक्षिण अरब सागर, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ अन्य हिस्सों, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण, बंगाल की खाड़ी के मध्य के कुछ और हिस्सों और बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा है. मानसून की सीमा अच्छे संकेत दे रही है. अगले 3-4 दिनों के दौरान केरल में मानसून की ग्रैंड एंट्री के लिए मौसमी परिस्थितियां बेहद अनुकूल होने की संभावना दिख रही है.

नौतपा शुरू होने से पहले यानी 25 मई तक दक्षिण अरब सागर के कुछ हिस्सों, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र के शेष हिस्सों से लेकर लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भागों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है. 21 मई को उत्तरी कर्नाटक-गोवा तटों से दूर पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर मध्य क्षोभमंडल स्तर तक फैला एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है.

Advance of Southwest Monsoon (Dated : 21 May 2025)

Southwest Monsoon further advanced over some more parts of south Arabian Sea, Maldives & Comorin area; South Bay of Bengal; some more parts of central Bay of Bengal and some parts of northeast Bay of Bengal today, the 21st… pic.twitter.com/x9KsRiwaZo

— India Meteorological Department (Indiametdept) May 21, 2025