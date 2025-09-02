Weather Update: इन राज्यों में आज संभलकर, भारी बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल-कॉलेज बंद; यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
Hindi Newsदेश

Weather news: जम्मू-कश्मीर से लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक कुदरत की मार से हाहाकार मचा है. हिमाचल के 6 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है. चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से सेना बचाव काम में जुटी है. पंजाब के अमृतसर में बारिश से बाढ़ के पानी में कई गांव डूब गए हैं. किसानों ने सरकार से मदद मांगी है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 02, 2025, 06:07 AM IST
IMD Weather Update: जम्मू-कश्मीर से लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक कुदरत की मार से हाहाकार मचा है. हिमाचल के 6 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है. राज्य के 9 जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे. कुल्लू में चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से सेना बचाव काम में जुटी है. चंडीगढ़-मनाली हाइवे को दुरुस्त करने में सेना मुस्तैदी से काम कर रही है सड़कों पर मलबा पसरा है. जगह-जगह भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए हैं. हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पहाड़ का हिस्सा खिसकर सड़क पर आ गया तो यूके के धारचूला में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं.

जम्मू कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट की चेतावनी.
जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड की चेतावनी.
जम्मू कश्मीर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट.
आज भारी बारिश का अलर्ट.
जम्मू में आज सभी स्कूल बंद. 

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के बाद राजौरी और सांबा में ज़मीन धंसने के बीच 19 परिवारों को निकाला गया है. अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को लगातार बारिश के कारण जम्मू-कश्मीर के राजौरी और सांबा ज़िलों में ज़मीन का एक हिस्सा धंसने लगा, जिसके बाद 19 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया.

कुल्लू-मंडी गए... तो वापस आना मुश्किल!

जिस कुल्लू-मंडी हाईवे पर कुछ दिन पहले गाड़ियां दौड़ रही थीं. अब कुदरत के कहर के आगे वो बेबस और लाचार पड़ा है. हालात ऐसे है कि अगर कोई कुल्लू-मंडी चला जाए तो वहां से उसका वापस आना मुश्किल है. प्रशासन की टीमें लगातार सड़कें खोलने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि हालात काबू में आने में वक्त लगेगा. फिलहाल ये तस्वीरें वहां के ताज़ा हालात बयां कर रही हैं और अगर आप कुल्लू या मनाली जाने का सोच रहे हैं, तो अभी वहां जाने की गलती न करें.

पंजाब में आज भारी बारिश का अलर्ट: IMD

8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया.
आज बहुत भारी बारिश का अलर्ट.
गरज और बिजली के साथ बारिश.
जालंधर, लुधियाना में ऑरेंज अलर्ट

पंजाब में लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती जा रही है. पंजाब में आज भी आसमान से बरसेगी आफत की बारिश. आज 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है. पंजाब में 3 सितंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे. राज्य में बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी ने की सीएम भगवंत मान से फोन पर बात की है. वहीं पंजाब के अमृतसर में बारिश से बाढ़ के पानी में कई गांव डूब गए हैं. किसानों ने सरकार से मदद मांगी है.

लुधियाना में बड़ा हादसा सामने आया. लुधियाना के छावनी मोहल्ले में बनी पार्किंग की दीवार ढह गई. जिससे वहां खड़ी चार से पांच कार मलबे में दब गईं. लगातार बारिश की वजह से दीवार कमजोर हो गई इसलिए अचानक वो धड़ाम से गिर पड़ी. दीवार गिरने से मलबा पूरी सड़क पर फैल गया. बिजली के खंभे सड़क पर गिर गए इसके चलते भी लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

;