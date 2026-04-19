उस शर्त ने अटका दिया? महिला आरक्षण पर सभी पार्टियां सहमत, तो इतना बड़ा विवाद कैसे हो गया

लोग थोड़ा कन्फ्यूज हैं कि अगर महिला आरक्षण पर पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत थे, तो अभी संसद में इससे जुड़ा बिल क्यों गिर गया? वैसे, आरक्षण वाला बिल तो पारित होकर कानून बन चुका है. पीएम मोदी ने संबोधन में विपक्ष को कोसा जबकि कांग्रेस समेत दूसरे दल परिसीमन पर सरकार को घेर रहे थे. सवाल है कि 2023 का पारित बिल अब 2026 में विवाद की वजह क्यों बन गया?
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देश में इस समय महिला आरक्षण की चर्चा है, जो 2023 में ही पारित हो चुका है और दो दिन पहले देश में लागू भी हो गया. उसी समय, जब सरकार एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए तीन संबंधित बिल लेकर आई थी. हालांकि, योजना फेल हो गई. दो तिहाई बहुमत नहीं मिला. देश के नाम संबोधन में पीएम कांग्रेस, सपा, डीएमके, टीएमसी पर जमकर बरसे. ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां महिला आरक्षण पर सहमत नहीं हैं, ऐसे में जनता के मन में सवाल है कि जो दिख रहा वो तो ठीक, अंदर की कहानी क्या है? एक ऐसा बिल, जिसके समर्थन में हर कोई है. सोनिया गांधी ने 2023 में ही इसे फौरन लागू करने की बात कह दी थी, तो अब 2026 में वही बिल इतना विवादित कैसे हो गया?
कई राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच सरकार ने विशेष सत्र बुलाया तो खलबली मच गई. हालांकि, सरकार महिला आरक्षण को तेजी से लागू करने के लिए एक अहम बिल लेकर आई. सरकार आत्मविश्वास में थी. वोटिंग से पहले कुछ अंदेशा लगा, तो पीएम ने ट्वीट कर सांसदों से अपील की. वोटिंग हुई, तो 298 सांसदों ने इसका समर्थन किया और 230 ने विरोध. असल में संवैधानिक संशोधन के लिए सत्ताधारी दल का सिर्फ मजबूत होना काफी नहीं होता. इसमें जबरदस्त समर्थन की जरूरत होती है. इस बिल के लिए कम से कम 352 वोटों की जरूरत थी, जो मिल नहीं पाए. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जब महिला आरक्षण पर सब साथ हैं तो यह फेल क्यों हुआ?
यह बात कई लोगों को उलझन में डाल सकती है. बिल तो पास है, अब नया क्या था? पहले यह जान लीजिए कि आज के समय में भारत की लगभग हर राजनीतिक पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती दिख रही है. इसका मतलब यह है कि वे चाहते हैं कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएं. मौजूदा हालात तो चिंताजनक हैं. सांसदों की बात करें तो महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 15% के आस-पास है. कई राज्य विधानसभाओं में और कम है. इस बिल का मकसद इसी कमी को दूर करना था और सभी सहमत थे, तो यह फिर से अटक क्यों गया? फिर से इसलिए क्योंकि महिला आरक्षण के लिए पहले भी कई कोशिशें हो चुकी हैं.
इस उथल-पुथल की वजह एक बारीक शर्त में छिपी है. हां, जिस पर लोगों की नजर कम गई. 2023 में जो महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पारित हुआ था, उसमें एक शर्त थी. यही कि आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा. इसके लिए दो चीजें पहले पूरी करनी होंगी- 1. नई जनगणना और 2. परिसीमन. इसका मतलब है कि बिल पास होने के बाद भी वह ठंडे बस्ते में ही रहा और अब भी है.
2026 में, सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज करना चाहा. इंतजार करने के बजाय 2011 की जनगणना का इस्तेमाल करके तुरंत परिसीमन शुरू करने का प्रस्ताव रखा. सरकार का मकसद यह था कि 2029 तक महिला आरक्षण को लागू कर दिया जाए. ऐसा ही समझ में आता है, लेकिन विपक्ष ने कहानी पलट दी. एक शब्द की एंट्री हुई - परिसीमन यानी आबादी के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय करना और सीटों का फिर से बंटवारा करना.
1. लोकसभा में सीटों की संख्या 543 नहीं रहतीं. यह बढ़कर 800 से ज्यादा हो जातीं.
2. ये नई सीटें बराबर-बराबर नहीं बंटती. ये आबादी के हिसाब से बांटने की तैयारी थी मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को थोड़ी ज्यादा सीटें मिल सकती थीं.
3. वैसे, किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं की जा रही थीं, लेकिन राजनीतिज्ञों को यह जरूर लगा कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों का तुलनात्मक रूप से असर कम हो जाएगा.
4. ओवैसी जैसे विपक्ष के नेताओं ने खुले तौर पर कह दिया कि उत्तरी राज्य ही सरकार बनवा देंगे, तो साउथ के राज्यों का प्रभाव खत्म हो जाएगा. असल में केंद्र की सत्ता में राज्य की हिस्सेदारी पर नेताओं की भौहें तन गईं.
5. विपक्ष के नेता खड़े हो गए कि यह सिर्फ तकनीकी कवायद नहीं, यह तो देश के राजनीतिक संतुलन को पूरी तरह से नया रूप दिया जा रहा है. विपक्ष ने पहले और बिल गिरने के बाद जोर-शोर से कहा कि यह तो कभी भी महिला आरक्षण के लिए नहीं था. यह इस बारे में था कि भारत में सत्ता किसके हाथ में स्थायी रूप से रहे, ये आरोप है.
एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य. अगर आबादी बदली है, तो प्रतिनिधित्व भी बदलना चाहिए, लेकिन विपक्ष ने इसे बिल्कुल अलग नजरिये से देखना शुरू कर दिया. उन्होंने तर्क दिया कि महिला आरक्षण का इस्तेमाल परिसीमन को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है. एक ऐसा कदम, जिससे राज्यों के बीच राजनीतिक सत्ता में बदलाव आ सकता है. उनकी मांग थी- आरक्षण लागू कीजिए, लेकिन इसे परिसीमन से मत जोड़िए. यहीं पर सारी बात बिगड़ गई. अब एक सवाल मुंह बाए खड़ा हो जाता है कि क्या महिला आरक्षण को परिसीमन को छेड़े बिना लागू किया जा सकता था? हां और ना, दोनों तरफ के जवाब मिलते हैं.
बिल पास नहीं हुआ तो विपक्ष ने जीत बताया. तमिलनाडु में आतिशबाजी के वीडियो आए. पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए के नेताओं ने विपक्ष पर महिलाओं के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया. प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चुनावी नक्शा बदलने के लिए महिलाओं का सहारा ले रही. इससे एक बात तो साफ है कि संसद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात पर सभी सहमत हैं. यह बदलाव लागू कैसे होगा, सारा पेच इसी पर है.
आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने से प्रतिनिधित्व, संघीय संतुलन और राज्यों के बीच राजनीतिक सत्ता के बंटवारे को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए. कानून तो पहले से बन चुका है लेकिन इसके प्रभावी होने पर अनिश्चितता बनी हुई है. सरल शब्दों में, संसद में 33% आरक्षण के लिए अभी इंतजार करना ही होगा.