सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री ने दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी, ओवैसी ने सरकार के सामने रख दी ये मांग

All Party Meeting: पहलगाम आतंकी हमले के बदले भारत की ओर से पाकिस्तान में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया था. बैठक अब समाप्त हो चुकी है. इस दौरान केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया. करीब डेढ़ घंटे तक चली इस मीटिंग में सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और किरन रिजीजू शामिल थे.

सर्वदलीय बैठक पर बोले खड़गे

सर्वदलीय बैठक को लेकर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा,' बैठक में हमने सुना कि केंद्र सरकार को क्या कहना था. उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे के कारण वे कुछ गोपनीय जानकारी शेयर नहीं कर सकते हैं. हमने उनसे कहा कि हम सब सरकार के साथ हैं.'

