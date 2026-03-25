Advertisement
trendingNow13153658
Hindi NewsदेशLIVE: मिडिल ईस्ट में पनपे हालात पर संसद में सर्वदलीय बैठक शुरू, TMC का भाग लेने से इनकार; ओवैसी शामिल

LIVE: मिडिल ईस्ट में पनपे हालात पर संसद में सर्वदलीय बैठक शुरू, TMC का भाग लेने से इनकार; ओवैसी शामिल

All party Meeting on Israel Iran War: मिडिल ईस्ट में चल रही भीषण जंग और उससे देश पर पड़ रहे असर पर चर्चा करने के लिए संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है. संकट की इस घड़ी में भी TMC अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी है और उसने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया. 

राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री मौजूद हैं. साथ ही विपक्षी दलों के कई नेता भी बैठक में शामिल हैं. जिन्हें हालात के बारे में बताया जा रहा है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 25, 2026, 06:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

All party Meeting on Situation in Middle East: मिडिल ईस्ट में यूएस-इजरायल बनाम ईरान जंग की वजह से पनपे हालात पर चर्चा करने के लिए संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है. TMC ने इस बैठक में भाग लेने से इनकार किया है. जबकि AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी समेत कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं. इस बैठक में देश के सामने पनपे तेल-गैस संकट और उससे निपटने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में सभी दलों को जानकारी दी जाएगी. साथ ही संकट से निकलने के लिए एकजुट रहकर सहयोग देने की अपील की जाएगी. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

israel iran warIsrael Iran tension

Trending news

LIVE: मिडिल ईस्ट में पनपे हालात पर संसद में सर्वदलीय बैठक शुरू, TMC ने किया इनकार
israel iran war
LIVE: मिडिल ईस्ट में पनपे हालात पर संसद में सर्वदलीय बैठक शुरू, TMC ने किया इनकार
केरलम में केवल 10% महिला प्रत्याशी, क्यों आधी आबादी पर पार्टियां नहीं जता रहीं भरोसा
Kerala Assembly Elections 2026
केरलम में केवल 10% महिला प्रत्याशी, क्यों आधी आबादी पर पार्टियां नहीं जता रहीं भरोसा
पहले ममता के चहते ऑफिसर्स हटाए, अब 7 अधिकारियों पर गिरी गाज; बंगाल में EC का खेला
West bengal elections
पहले ममता के चहते ऑफिसर्स हटाए, अब 7 अधिकारियों पर गिरी गाज; बंगाल में EC का खेला
नशे की लत से रोजगार तक: ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान से बदलती जिंदगियां
Punjab CM
नशे की लत से रोजगार तक: ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान से बदलती जिंदगियां
वंदेमातरम को लेकर सरकारी सर्कुलर के खिलाफ याचिका, SC ने किया सुनवाई से इनकार
Supreme Court
वंदेमातरम को लेकर सरकारी सर्कुलर के खिलाफ याचिका, SC ने किया सुनवाई से इनकार
ढाई लाख नए PNG कनेक्शन, जमाखोरों पर प्रहार; पिछले 25 दिनों में क्या-क्या हुआ?
Petrol Diesel Stock
ढाई लाख नए PNG कनेक्शन, जमाखोरों पर प्रहार; पिछले 25 दिनों में क्या-क्या हुआ?
अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
jammu kashmir news
अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
LPG Supply in India
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
congress
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
West Bengal Election 2026
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?