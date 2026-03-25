LIVE: मिडिल ईस्ट में पनपे हालात पर संसद में सर्वदलीय बैठक शुरू, TMC का भाग लेने से इनकार; ओवैसी शामिल

All party Meeting on Israel Iran War: मिडिल ईस्ट में चल रही भीषण जंग और उससे देश पर पड़ रहे असर पर चर्चा करने के लिए संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है. संकट की इस घड़ी में भी TMC अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी है और उसने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया.

राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री मौजूद हैं. साथ ही विपक्षी दलों के कई नेता भी बैठक में शामिल हैं. जिन्हें हालात के बारे में बताया जा रहा है.