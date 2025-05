इस शहर में आज 7 बजे बंद हो जाएंगी दुकानें-रेस्तरां, खुली रहेंगी मेडिकल शॉप; आ गया आदेश

Operation Sindoor: केंद्र शासित प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को जारी निर्देश में चंडीगढ़ में दुकानों और रेस्तरां सहित सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को आज यानी 9 मई 2025 को शाम 7:00 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है. हालांकि, यह प्रतिबंध मेडिकल दुकानों पर लागू नहीं होगा.

ALERT

All shop establishments including restaurants in Chandigarh are required to be closed by 7:00 PM today, May 9, 2025. However these orders will not be applicable for medical shops.

DC Chandigarh

— Chandigarh Admn (@chandigarh_admn) May 9, 2025