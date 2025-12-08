धर्म बदलकर आरक्षण का 'फर्जीवाड़ा'! ईसाई बनने के बावजूद SC लाभ लेने वालों की नौकरियों पर लटकी तलवार!

Allahabad High Court SC Reservation: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसने धर्म परिवर्तन करके भी अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लेने की प्रथा पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने ऐसे काम करने पर इसको संविधान के साथ धोखाधड़ी बताया है.

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पूरी प्रशासनिक मशीनरी को तुरंत निर्देश दिया है कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उन्हें एससी समुदाय के लिए बनाए गए लाभ या मिली सरकारी नौकरी मिला हो तो उसकी तुरंत जांच किया जाए, यह आदेश उन व्यक्तियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है जो आरक्षण के नियमों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे.

नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

मंगलवार को दिए गए इस जरूरी आदेश में, हाईकोर्ट ने अपना रुख एकदम साफ कर दिया है. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलकर ईसाई बन जाता है, तो वह अपनी मूल जाति का दर्जा खो देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसलिए, ईसाई बनने के बावजूद आरक्षण के लिए खुद को 'हिंदू' बने रहना बताना कानूनी रूप से एक धोखा है. ऐसा करने पर व्यक्ति को अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ लेने का अधिकार नहीं रहता है. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह आरक्षण सिर्फ उन समुदायों के लिए है जो संवैधानिक रूप से हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानते हैं.

महाराजगंज के केस से आया आदेश

अदालत का यह कड़ा फैसला महाराजगंज जिले से जुड़े एक विशेष मामले के बाद सामने आया है. इस मामले में एक व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद, अपने हलफनामे में अपना धर्म हिंदू बताया था और लगातार अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ उठा रहा था.

कोर्ट ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और कहा कि यह संविधान पर किया गया सीधा फ्रॉड है. हाईकोर्ट ने इसके बाद सिर्फ एक मामले पर निर्णय न लेते हुए, इस तरह के सभी मामलों को रोकने के लिए व्यापक और कड़े निर्देश जारी किए, ताकि जरूरी लोगों के हक की रक्षा किया जा सके.

यूपी प्रशासन को 4 महीने का अल्टीमेटम

कोर्ट ने अपने आदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सीधा निर्देश दिया है.

इन सभी अधिकारियों को अगले चार महीने के भीतर ऐसे सभी मामलों की पहचान करके उन्हें रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करनी होगी. हाईकोर्ट चाहता है कि धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का दुरुपयोग करने वालों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई हो, जिससे यह कन्फर्म किया जा सके कि एससी समुदाय के लिए बने लाभ सही लोगों तक ही पहुंचें.

ये भी पढ़ें: चाइना की नाक के नीचे से...भारत ने चुपके से बना लिया स्वेज नहर का परमानेंट तोड़? 7200 KM का गुप्त रास्ता!