'हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं...' मौलाना ने कोर्ट को ही दे डाली नसीहत, बोले- 'ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं'

इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर विवाद बढ़ गया है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है और इसे इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं माना जा सकता. फैसले के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के बीच अलग-अलग राय सामने आई है. भाजपा नेताओं ने स्कूल के ड्रेस कोड और अनुशासन का पालन जरूरी बताया, जबकि कुछ मुस्लिम संगठनों से जुड़े नेताओं ने इसे व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं. वहीं, वीएचपी ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है.
पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा,'मुझे लगता है कि किसी को भी हिजाब के नाम पर सांप्रदायिक विवाद या तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. शिक्षण संस्थानों के अपने ड्रेस कोड, अनुशासन और नियम होते हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही बात कही है. मेरा मानना है कि इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक संक्रमण किसी को पैदा नहीं करना चाहिए और सभी को सावधान रहना चाहिए. इससे किसी की आस्था और सम्मान को कोई खतरा नहीं है.'
वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा,'अदालतों ने हिजाब, बुर्का और ऐसी चीजों के बारे में एक बार नहीं, बल्कि कई बार कहा है कि ये न तो इस्लाम का हिस्सा हैं, न ही इस्लामी मान्यताओं या कुरान का हिस्सा हैं और न ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति यह कहती है कि छोटी, मासूम बच्चियों को आपकी कट्टरपंथी सोच की वजह से बंधक बनाकर रखा जाए. जिस तरह कम उम्र की लड़कियां स्कूल जाती हैं, जहां उन्हें समानता, एकता, अखंडता और भाईचारे की सीख दी जाती है, तो आप क्यों उन्हें वहां अलग-थलग करना चाहते हैं और अपनी धार्मिक पहचान के कारण उन्हें दूसरे बच्चों से अलग दिखाना चाहते हैं. हमें लगता है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट इस मुद्दे पर बार-बार फैसले सुना चुके हैं. इसके बावजूद, ऐसे लोग बार-बार अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं और न्यायपालिका का कीमती समय बर्बाद करते हैं.'
वरिष्ठ वकील और भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा,'इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है, वह किसी धर्म की 'आवश्यक प्रथाओं' के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग फैसलों पर आधारित प्रतीत होता है. महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे शिक्षा के लिए उन स्कूलों में जाते हैं जो धर्म के आधार पर नहीं चलते हैं और वहां एक यूनिफॉर्म है. संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत, हमारे अल्पसंख्यक भाई-बहन, चाहे वे इस्लाम, ईसाई या सिख समुदाय से हों. उन्हें अपने संबंधित शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है. अगर किसी परिवार को लगता है कि उनकी बेटी को उस आधार पर पढ़ाई करनी चाहिए, तो ऐसे संस्थान उपलब्ध हैं और वे वहां पढ़ने के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो स्कूल धर्म पर आधारित नहीं हैं, वहां शिक्षा और वर्दी स्वाभाविक रूप से लागू होगी.'
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा,'इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिजाब और स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर एक फैसला सुनाया है. यह याचिका इलाहाबाद के अत्तारसुइया इलाके की एक नाबालिग लड़की ने दायर की थी. फैसला सुनाते हुए जजों ने कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है. यहां दो बातें हैं, स्कूल यूनिफॉर्म कोड और हिजाब. ये दोनों अलग-अलग मामले हैं और इन्हें एक साथ नहीं देखा जाना चाहिए. असल में, स्कूल की चारदीवारी के अंदर स्कूल के अपने नियम होते हैं और उन्हें अपनाना चाहिए.'
कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा,'पहली बात तो यह है कि यह कोई बड़ी बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए, फिर भी हम लगातार देखते हैं कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विषय उठाए जाते हैं. हिजाब और शालीनता से शरीर ढकने का विचार एक निजी पसंद है. अगर आप पारंपरिक रूप से भारतीय समाज को देखें, तो सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही हिजाब या 'घूंघट' नहीं पहनतीं या 'ओढ़नी' से सिर नहीं ढकतीं. यह हमारी साझा सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है.'
शकील ने कहा, 'आप कहीं भी जाएं, हमारे अपने गांवों और घरों में, बहुएं और बेटियां अपना सिर ढकती हैं, यह हमेशा से होता आया है. अब, स्कूलों के अपने नियम होते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि अगर कोई हिजाब पहनना या 'ओढ़नी' से सिर ढकना चुनता है, तो उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी जानी चाहिए. हालांकि, इसे बहस का मुख्य मुद्दा बनाना पूरी तरह से बेमतलब है.'
कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा,'हिजाब इस्लाम का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हां, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं, जो अपनी मर्जी से हिजाब पहनती हैं या नहीं पहनती हैं. लेकिन संविधान ने हर किसी को अपनी मर्जी से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया है. गांवों में ऐसी महिलाएं हैं जो घूंघट करती हैं, जो दुपट्टे से अपना सिर ढंकती हैं. हर धर्म की अपनी संस्कृति होती है. इसलिए, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इन सब चीजों में दखल देने का अधिकार है.'
ताजमहल उर्स कमेटी के चेयरमैन ताहिरुद्दीन ताहिर ने कहा,'आप स्कूल हिजाब पहनकर जाएं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्कूल के बाहर कहीं भी हिजाब पहनने पर कोई रोक नहीं है. स्कूलों की एक तय यूनिफॉर्म होती है और छात्रों को उसी यूनिफॉर्म में स्कूल जाना चाहिए. यह हमारे देश की सरकार का फैसला है और हमें इसे मानना चाहिए, चाहे हम किसी भी समुदाय से हों.'
ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले 'हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है' पर कहा,'हिजाब अपनी चॉइस है. हाईकोर्ट ने भी उसको कहा है कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है. चलिए हम भी मान लेते हैं कि यह इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन देश में धार्मिक आजादी भी है और निजी स्वतंत्रता भी है. आदमी को ये आजादी है कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, वो उसकी अपनी आजादी है.
साजिद रशीदी ने आगे कहा,'दूसरी बात ये है कि जब हम लड़कियों के ड्रेस पर, लड़कियों के पहनावे पर सवाल उठाते हैं कि ये अर्धनग्न घूम रही हैं, तो यही लोग ये कहते हैं कि ये तो उनकी अपनी आजादी है तो हिजाब पर आजादी क्यों नहीं होनी चाहिए, हिजाब की आजादी को लेकर क्यों सवाल खड़े होते हैं, क्यों कोर्ट उस पर टिप्पणी करता है. स्कूल में जिस तरह के ड्रेसेस अब चल गए हैं, मिनी स्कर्ट तक आ गई है यानी आप देखिए लड़कियों को उस कल्चर की तरफ ले जाया जा रहा है जो यूरोपियन कल्चर है जो हिंदुस्तान का कल्चर है ही नहीं. सवाल यह है कि हाईकोर्ट को उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी.'
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना यासूब अब्बास ने कहा,'यह दुर्भाग्यपूर्ण है, कोर्ट को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा,'हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं और आजाद हिंदुस्तान में हर धर्म-मजहब को पूरी तरीके से आजादी दी है. ऐसे में बड़े अफसोस की बात है कि हाई कोर्ट की लाठी से हांका जा रहा है कि हिजाब पहनना जरूरी है या नहीं.' अब्बास आगे कहते हैं,'बेशक कॉलेज में ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड के ऊपर भी हिजाब है. अगर कोई बच्ची हिजाब पहनकर जाना चाहती है तो, उसे इजाजत देनी चाहिए. मैं अदालत यह गुजारिश करना चाहता हूं कि वो एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार करे.'
शिया समुदाय के नेता मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि हाई कोर्ट का यह कहना सही नहीं है कि ‘हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है.’ उन्होंने कहा कि कुरान में महिलाओं के हिजाब पहनने की बात कही गई है और यह इस्लाम का अहम हिस्सा होने के साथ महिलाओं के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा कि कुछ महिलाएं हिजाब नहीं पहनतीं, इसका मतलब यह नहीं है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है. उनके मुताबिक बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं क्योंकि वे इसे इस्लाम का अभिन्न हिस्सा मानती हैं. मौलाना ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट में मामले की पैरवी करने वाले वकील इस पहलू को ठीक से स्पष्ट नहीं कर पाए. उन्होंने मांग की कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर यह स्पष्ट किया जाए कि हिजाब इस्लाम का आवश्यक हिस्सा है या नहीं.