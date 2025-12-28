Advertisement
trendingNow13056646
Hindi NewsदेशExplainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर

Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर

BMC Election: बीएमसी चुनाव को लेकर अब बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन ने महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन की घोषणा की है. एनसीपी अजित पवार इस चुनाव में फिलहाल साथी की तलाश में हैं. वहीं कांग्रेस ने पहले तो BMC चुनाव में अकेले ही उतरने का फैसला किया था लेकिन अब बदलते समीकरणों के बीच उसने गठबंधन में शामिल होकर लड़ने में ही अपनी भलाई समझी है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर

बीते दिनों महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी नीत NDA ने जोरदार जीत हासिल की थी. महायुति गठबंधन की इस सुनामी में विपक्षी महाविकास अघाड़ी हवा में उड़ गई. 288 नगर पंचायतों और परिषदों के चुनाव में महायुति ने 207 अध्यक्ष पद जीतकर जनता के बीच अपनी पहुंच का जोरदार सबूत दिया है. वहीं महाविकास अघाड़ी के खाते में महज 44 सीटें आईं. अब सियासी दलों की निगाहें महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों पर टिकी है. इस चुनाव के लिए सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. अब इस चुनाव में जहां महायुति गठबंधन से एनसीपी अजित पवार गुट बाहर हो गई है तो वहीं महाविकास अघाड़ी में शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार के साथ अब राज ठाकरे की मनसे के अलावा प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन भी शामिल हो गई है. 

बीएमसी चुनाव को लेकर अब बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन ने महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन की घोषणा की है.एनसीपी अजित पवार इस चुनाव में फिलहाल साथी की तलाश में हैं. वहीं कांग्रेस ने पहले तो BMC चुनाव में अकेले ही उतरने का फैसला किया था लेकिन अब बदलते समीकरणों के बीच उसने गठबंधन में शामिल होकर लड़ने में ही अपनी भलाई समझी है. कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि अन्य 28 नगर निगमों के लिए भी हमारी बातचीत चल रही है. अब ऐसे में सभी गठबंधन बीएमसी चुनाव में खुद की जीत का दावा कर रहे हैं. तो आइए हम आपको बताते हैं कि बीएमसी चुनाव में कौन सा गठबंधन कितना शक्तिशाली है?

बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में सीटों पर बनी बात
बीएमसी चुनावों को लेकर महायुति गठबंधन में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन चुकी है.  मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने बताया कि आगामी बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए 227 में से 207 सीटों पर सहमति बन चुकी है. उन्होंने बताया कि गठबंधन सहयोगियों के बीच बनी सहमति के मुताबिक बीजेपी 128 पर और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 79 सीट पर चुनाव लड़ेगी. दोनों पार्टियां 15 जनवरी 2026 को होने वाले बीएमसी चुनाव संयुक्त रूप से लड़ेंगी. महायुति गठबंधन में तीसरी पार्टी एनसीपी अजित पवार गुट की थी लेकिन वह बीएमसी चुनाव अलग होकर लड़ रही है. शेष 20 सीटों पर बातचीत जारी है. इन सीटों के संबंध उम्मीदवारों के चयन के बाद निर्णय लिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बीएमसी चुनाव क्या है विपक्षी गठबंधन की रणनीति?
बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ गठजोड़ कर कांग्रेस मुंबई में दलित, अल्पसंख्यक और बीजेपी-विरोधी वोटों को साथ लाने की कोशिश कर रही है. यहीं पर हम ये भी कह सकते हैं कि विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की चली गई ये सियासी चाल उनके लिए ही कहीं भारी न पड़ जाए. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के पुराने सहयोगी एनसीपी शरद पवार गुट से तनाव की बात अब किसी से छिपी नहीं रह गई है. दोनों दलों को लेकर कई बैठकों के बाद भी अभी तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है. ऐसे में कांग्रेस की रणनीति सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि महागठबंधन पर भी भारी पड़ सकती है. 

सीटों के बंटवारे पर MVA में बढ़ा  गतिरोध
गठबंधन के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक एनसीपी शरद पवार गुट ने 50 से 55 सीटों  की मांग की थी जिस पर कांग्रेस तैयार नहीं है. इस बीच विपक्षी खेमे में एनसीपी शरद पवार गुट शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) के साथ भी एक अलग गठबंधन की संभावनाएं ढूंढ रही है. हालांकि अब इस गठबंधन में इन तीनों पार्टियों के अलावा प्रकाश अंबेडकर और राज ठाकरे की भी एंट्री हो चुकी है. ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए गठबंधन में सिर फुट्टौवल की नौबत साफ तौर पर दिखाई दे रही है. फिलहाल मौजूदा हालात इस बात का संकेत दे रहे हैं कि BMC चुनाव आने वाले समय में बहुकोणीय मुकाबले में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है. इस मुकाबले में सत्ता की सियासत, सीटों की सौदेबाज़ी और गठबंधन की उठा-पटक चुनावी विमर्श पर हावी रहने वाली है.

यह भी पढ़ेंः राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

BMC ElectionMaharashtra

Trending news

समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
Indian Navy
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
Mehbooba Mufti
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
operation sindoor
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
Jammu Kashmir
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे