'पहले एक ही परिवार के नाम पर होते थे एयरपोर्ट'... PM मोदी ने आंध्र से कांग्रेस को घेरा

Alluri Sitarama Raju International Airport: प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में 5,000 करोड़ रुपये की लागत से बने अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भव्य उद्घाटन किया. डबल इंजन की आंध्र सरकार में ये प्रोजेक्ट तेजी से पूरा हुआ. इसे लेकर राज्य की तेलगूदेशम पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने कहा, ये परियोजना उत्तर आंध्र को एक प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक केंद्र में बदलने में अहम भूमिका निभाएगी.
प्रधानमंत्री मोदी ने आज के आयोजन को राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए कहा, केंद्र की एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 'दोगुनी रफ्तार' से काम कर रही है.
अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी का नाम लिए गांधी परिवार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पहले देश के हवाई अड्डों का नाम अक्सर 'एक ही परिवार' के नाम पर रखा जाता था, लेकिन एनडीए सरकार ने महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास और अल्लूरी सीताराम राजू जैसे राष्ट्रीय महापुरुषों के सम्मान में हवाई अड्डों का नाम रखने का फैसला किया है.
భోగాపురంలో అల్లూరి సీతారామ రాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభమైన సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన నా సోదరీ సోదరులందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు.
ఈ విమానాశ్రయానికి అల్లూరి సీతారామ రాజు పేరు పెట్టడం కూడా, మన ఘన చరిత్రలో స్ఫూర్తిదాయకమైన మహనీయుల సేవలను గుర్తించి గౌరవించాలనే మా… pic.twitter.com/bR0S60GVA1
— Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2026
इससे पहले पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें करीब 13,500 आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक धीमसा नृत्य प्रस्तुत किया. एयरपोर्ट परिसर को आंध्र प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियों, जैसे एतिकोप्पाका शिल्पकला और राज्य की भौगोलिक पहचान से जुड़े प्रतीकों से सजाया गया था.
प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने किया. उद्घाटन से पहले उन्होंने धीमसा नृत्य का भी अवलोकन किया.
जीएमआर समूह द्वारा बनाए गए इस एयरपोर्ट का नाम स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया है. पहले चरण में इसे हर वर्ष 60 लाख यात्रियों की क्षमता के साथ तैयार किया गया है, जबकि भविष्य में इसका विस्तार कर क्षमता 4 करोड़ यात्रियों प्रति वर्ष तक बढ़ाने की योजना है. यहां से 17 अगस्त से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू होने की संभावना है.
आंध्र प्रदेश सरकार का मानना है कि यह हवाई अड्डा उत्तर आंध्र में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, निर्यात, कौशल विकास और बेहतर संपर्क व्यवस्था को नई गति देगा.
इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. इसके बाद प्रधानमंत्री ने 17,900 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण किया.
प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत आंध्र प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की आधारशिला भी रखी. इस संयंत्र में हर वर्ष लगभग 9.6 करोड़ (96 मिलियन) सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होने की उम्मीद है.
इसके अलावा उन्होंने 9,900 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली पारेषण (पावर ट्रांसमिशन) परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड को मजबूत करना और कुरनूल तथा अनंतपुरम से नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर एकीकरण को सुनिश्चित करना है.
प्रधानमंत्री मोदी ने 1,880 करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया. इनमें एनएच-365BG, एनएच-67 पर ताडीपत्री बाईपास और एनएच-565 पर लिंगसमुद्रम में उच्च स्तरीय पुल जैसी परियोजनियां शामिल हैं.
सरकार के अनुसार, इनसे क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा, विशाखापत्तनम और हैदराबाद के बीच यात्रा समय कम होगा, जाम में कमी आएगी और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा.